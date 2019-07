Handelszorgen houden Wall Street in de min

De Amerikaanse beurzen gaan licht lager. Met de winstwaarschuwing van BASF houdt de impact van de handelsoorlog beleggers weer bezig. De hoop op een stevige renteknip later deze maand is ook geslonken.

Twee gebeurtenissen maken andermaal de impact duidelijk van het Amerikaans-Chinese handelsgeschil. BASF, ’s werelds grootste chemieconcern, verlaagde zijn winstprognose voor dit jaar met 30 procent. En 3M kreeg een adviesverlaging te slikken die ingegeven is door China, de auto- en de technologiesector.

De markten zijn ook wat voorzichtiger na het sterke banenrapport van vrijdag. Toen bleek dat er in juni in de VS veel meer nieuwe arbeidsplaatsen waren bijgekomen dan gedacht. De hoop op een renteverlaging met 50 basispunten eind deze maand is daarom vervlogen. Velen rekenen nu maar op een knip van 25 basispunten.

Omstreeks 16.45 uur verliest de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite trappelt ter plaatse.

Het veelzijdige concern 3M kreeg een adviesverlaging van RBC Capital Markets, van ‘outperform’ naar ‘sector perform’. Het koersdoel werd met 15 procent verlaagd tot 176 dollar. Het beurshuis rechtvaardigt de ingreep door te verwijzen naar de tragere economische groei in China en de problemen in de auto- en de technologiesector. Het aandeel 3M verliest 2,7 procent.

Na zowel positieve als negatieve analistenrapporten blijft Apple nagenoeg stabiel. De consumententechnologiegroep kreeg maandag een adviesverlaging van Rosenblatt Securities, van ‘neutraal’ naar ‘verkopen’. Het beurshuis acht het waarschijnlijk dat de verkopen van iPhone in het derde kwartaal zijn tegengevallen. Apple komt op 30 juli met kwartaalresultaten.

Evercore ISI is een stuk optimistischer en blijft bij een koopadvies. Analist Amit Daryanani verwacht een stijging van de inkomsten uit diensten, dankzij de app store en hernieuwde groei in China en enkele omliggende landen. China is een sleutelmarkt voor Apple en ook een belangrijke productiecentrum. In de driemaandenperiode januari-maart was bijna 18 procent van de omzet afkomstig van Groot-China.