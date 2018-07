Handelszorgen wegen op Wall Street

Zorgen over de wereldhandel zetten de Dow Jones op het eerste verlies in vijf beursdagen.

Terwijl beleggers op Wall Street de jongste weken zonder verpinken de escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten negeerden, is het jongste salvo er te veel aan. Wall Street keek voor het eerst in vijf dagen tegen verlies aan, met een Dow Jones die 0,9 procent lager afklokte op 24.700 punten.

Ook de oliesector had het moeilijk, als gevolg van een tuimelende olieprijs. Die is niet alleen het gevolg van de bezorgdheid over de wereldeconomie, maar ook zorgen over een toenemend aanbod. De nationale oliemaatschappij van Libië kondigde aan dat de olieproductie en -uitvoer van het land met de heropening van vier terminals tot het normale niveau zal stijgen. De sluiting van de terminals had zo'n 800.000 vaten per dag uit de markt weggenomen. Oliereus Chevron verloor 3,2 procent en sloot op 123,51 dollar.