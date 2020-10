Hasbro moet terug naar start

Wall Street staat in het rood. Hasbro verliest stevig na kwartaalcijfers. Procter & Gamble heeft met ontsmettende spray een schot in de roos. Dunkin Donuts gaat mogelijk van de beurs.

Ook in de VS begint het aantal coronabesmettingen stevig op te lopen. Amerika zag het aantal nieuwe infecties stijgen tot 83.000 op vrijdag en zaterdag. Daarmee ligt het aantal dagelijkse besmettingen zelfs hoger dan in juli, toen er 77.300 infecties werden genoteerd. Verder kijken beleggers nog altijd naar de onderhandelingen tussen de Republikeinen en de Democraten over een nieuw stimuluspakket.

Voorts zijn de markten ook in de ban van de Amerikaanse verkiezingen. De presidentskandidaat Joe Biden lijkt volgens zo'n beetje alle peilingen stevig te winnen van zijn rivaal, de Amerikaanse president Donald Trump.

De Dow Jones zakt rond 15u15 1,4 procent.

Hasbro

De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro verliest meer dan 7 procent. De onderneming zag de omzet nochtans stevig stijgen in het derde kwartaal. De verkopen klommen met 12,7 procent tot 1,78 miljard dollar, waarmee de analistenverwachting van 1,75 miljard geklopt werd. Mogelijk dat beleggers nu meer kijken naar de winst per aandeel, want die kwam 12,5 procent lager uit op 1,61 dollar, twee dollarcent onder de marktconsensus.

De spelletjestak draaide goed. Dankzij goede verkopen van het bordspel Monopoly en het digitale kaartspel 'Magic: The Gathering' ging de omzet in deze divisie met 21 procent hoger tot 543,1 miljoen dollar. 'In het derde kwartaal zagen we een hogere vraag naar onze merken in de meeste markten', zegt CEO Brian Goldner. 'Onze brede en innovatieve productlijn en onze aandacht aan e-commerce en goede marketingcampagnes zorgden voor een betere prestatie.'

Goldner verwacht ook dat de decembermaanden goed zullen draaien. 'Ondanks de coronacrisis willen consumenten nog altijd vertier zoeken met hun persoonlijke contacten.'

Vorige week schitterde concurrent Mattel wel na kwartaalcijfers.

Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) lanceerde in februari na drie jaar ontwikkeling Microban 24. De ontsmettende spray was niet bedoeld als topproduct, maar Covid-19 zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. De spray werd maandag immers goedgekeurd door het U.S. Environmental Protection Agency als een probaat middel om het virus te doden dat Covid-19 veroorzaakt.

Microban 24 moest een alternatief bieden voor (in de VS) gekende producten als Lysol (van Reckitt Benckiser ) en diverse producten van Clorox . Dit jaar zou de spray al een omzet van 200 miljoen dollar kunnen halen.

Vorige week dinsdag kwam P&G al met sterke kwartaalresultaten. De omzet steeg met 9 procent in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Door de coronapandemie is de vraag naar huishoudelijke producten sterk gestegen. P&G verhoogde zijn omzet- en winstprognose voor 2020/21.