Hebben de positieve coronatrends zich bij Fagron doorgezet?

Analisten denken dat de positieve effecten van corona op Fagron groter zijn geweest dan de negatieve effecten.

Dindag komt de specialist in apotheekbereidingen Fagron om 7 uur met cijfers over het derde kwartaal. ING-analist Stijn Demeester stelt dat de analistenconsensus lage verwachtingen inhoudt. Het analistenleger gaat ervan uit dat de omzet met 1 procent is gezakt tot 134 miljoen euro. Demeester denkt evenwel dat de omzet met 3 procent gestegen is tot 140 miljoen euro.

We zijn voorzichtig over de verkoopambities voor de fabriek in Wichita. Stijn Demeester Analist bij ING

'Waar wij vooral van de consensus afwijken is de verwachting voor de verkopen in Europa', zegt de analist. 'Wij denken dat de positieve coronatrends van het tweede kwartaal zich voort hebben gezet in het derde kwartaal.' In het tweede kwartaal wist de afdeling Essentials and Brands meer omzet te halen uit de verkoop van handgels en mondmaskers. Bovendien was de vraag naar pijnstillers en vitamines groter. 'De vraag naar vitamines, waarmee mensen hun immuniteit een boost willen geven, steeg wereldwijd, van in Latijns-Amerika tot in Zuid-Afrika', meldde het bedrijf toen.

Demeester zegt verder te verwachten dat ook de steriele apotheekbereidingen zich hebben hersteld in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal kreeg Fagron af te rekenen met een fors lagere vraag naar eigen steriele bereidingen in de 'geplande', niet-kritische zorg, waardoor bijvoorbeeld de levering aan Amerikaanse ziekenhuizen terugvielen. Dat had een impact op de groei van de sterielebereidingsfaciliteiten in het Amerikaanse Wichita.

Toegenomen concurrentie