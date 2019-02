Heineken laat sterkste volumegroei in 10 jaar zien

Heineken kon in 2018 met forse groeicijfers uitpakken en klopte de analistenverwachtingen.

Woensdagochtend kwam de bierbrouwer Heineken met resultaten over 2018 die beter waren dan analisten hadden verwacht. De operationele winst steeg met 6,4 procent tot 3,87 miljard euro. Een groep door Bloomberg gepolste analisten had een winst van 3,84 miljard verwacht.

Waar AB InBev worstelt om meer liters bier te verkopen, zit er bij Heineken een turbo op. De Nederlandse brouwer verkocht in 2018 in volume 4,2 procent meer bier. Dat is de sterkste groei in een decennium. Het Heineken-merk zelf verkocht 7,7 procent beter.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Alcoholvrij

Een belangrijke drijver van de groei was het alcoholvrije bier 'Heineken 0.0'. Die verbeterde variant van het eerder zo geplaagde Buckler-bier wordt nu al in 38 landen verkocht, onder andere gestuwd door de toenemende populariteit van bier dat minder of geen alcohol bevat. Dranken met weinig of geen alcohol zijn steeds populairder onder jongeren.

De resultaten worden aangevuurd door verdere groei in Brazilië. Heineken is daar de op een na grootste brouwer sinds het in 2017 de Braziliaanse bierproducent Brazil Kirin overnam. Ook groeide Heineken met meer dan 10 procent in Zuid-Afrika, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.