Heineken schrapt alle prognoses

Heineken laat in een persbericht weten dat de uitbraak van het coronavirus een significante impact heeft op het bedrijf. Voor 2020 verwacht de Nederlandse bierproducent dat het totale volume in het eerste kwartaal met 4 procent zal dalen op organische basis, terwijl het biervolume met 2 procent zal teruglopen. Daarnaast schrapt het bedrijf alle prognoses die het eerder deed door 'een gebrek aan visibiliteit over de duur van het virus en de duur van de economische impact van corona'. Eerder ging het bedrijf uit van een 'superieure omzetgroei gedreven door volume, prijs en premiumbieren'.

Analistenreacties

'Wij denken dat er in januari en februari nog geen impact was van het virus. Daarmee kunnen we berekenen dat het volume in maart met 18 procent is gezakt', zegt analist Reg Watson van ING. 'In ons laatste model gingen we uit van een omzetkrimp van 6,5 procent in 2020 en wij denken dat dit overeenkomt met het bericht dat Heineken woensdag heeft uitgestuurd.' Watson laat zijn houden-advies en koersdoel van 75,47 euro staan.