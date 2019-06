Helft vastgoedbeleggers kiest voor dividend in aandelen

Net geen 57 procent van de aandeelhouders van de Belgische vastgoedgroepen koos ervoor hun dividend in aandelen in plaats van in cash te ontvangen.

Care Property Invest maakte woensdagochtend als laatste gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) de resultaten bekend van zijn keuzedividend. Net als zeven andere GVV’s biedt de specialist in zorgvastgoed zijn aandeelhouders de keuze het dividend in cash te ontvangen, of met die cash (na 30 procent roerende voorheffing) nieuwe aandelen te kopen.

145 miljoen De Belgische vastgoedverhuurders verhoogden hun kapitaal met 145 miljoen euro door beleggers voor een dividend in aandelen te laten kiezen.

Als veel beleggers voor de aandelen kiezen, blijft het geld in de vennootschap. Daardoor krijgen de vastgoedverhuurders meer financiële middelen om te groeien, of kunnen ze de schuldgraad laten dalen en de rentelasten verminderen. De acht GVV’s die de keuze lieten, konden hun eigen vermogen op die manier met 145 miljoen euro opkrikken.

Stevige korting

9,1% Korting Wie koos voor een dividend in aandelen, kreeg een gemiddelde korting van 9,1 procent tegenover de huidige beurskoers.

Om de beleggers te overtuigen voor aandelen te kiezen, bieden de GVV’s de nieuwe stukken vrijwel altijd met een korting aan. De vastgoedbeleggers die voor aandelen kozen, kregen een gemiddelde korting van 9,1 procent ten opzichte van de beurskoers. Het loont dan ook meestal om de cash links te laten liggen. Wie toch zijn positie in het betrokken aandeel niet wil vergroten, kan zijn gekregen stukken op de beurs tegen een hogere koers verkopen dan als hij voor cash had gekozen. Dat geldt vanzelfsprekend alleen voor portefeuilles die groot genoeg zijn. Voor wie pakweg één extra aandeel krijgt, lopen de beurskosten te hoog op om dat ene aandeel te verkopen.

De specialist in winkelcentra Wereldhave Belgium staat met een succesgraad van 78 procent aandelen op de eerste plaats. Dat is niet verwonderlijk, omdat de Nederlandse hoofdaandeelhouder Wereldhave, die 69 procent van het kapitaal bezit, voor effecten koos. Retail Estates is met 68 procent aandelen de op een na populairste. De verhuurder van baanwinkels bood zijn nieuwe stukken met de grootste korting (19,5%) aan. Bij de nummer drie, Xior , is de situatie vertekend. 63 procent koos voor aandelen, onder wie de grootaandeelhouders Frederik Snauwaert en Christian Theunissen die samen een vijfde van het kapitaal bezitten. Ze kregen voor 2,41 miljoen euro nieuwe aandelen, maar verkochten er meteen voor 1,39 miljoen.