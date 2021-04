Heropening doet Coca-Cola bruisen

Het veilige aandeel Coca-Cola was even wat minder veilig tijdens corona. Maar inmiddels weet het bedrijf flink te herstellen dankzij de heropenende Amerikaanse economie.

Het frisdrankenbedrijf Coca-Cola hoort in iedere Amerikaanse goedehuisvaderportefeuille thuis. Ook de Amerikaanse meesterbelegger Warren Buffett houdt het aandeel al jaren aan. De onderneming staat in de VS bekend als een dividendaristocraat, die al vele jaren trouw een gul dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders. Het verwachte brutodividendrendement bedraagt 3,1 procent.

Daarnaast is Coca-Cola als voedingsbedrijf relatief ongevoelig voor heftige conjunctuurschommelingen. Dat maakt het aandeel normaal minder volatiel en dus veiliger. Normaal, want tijdens de coronacrisis heeft de groep een stevige klap gekregen. In 2020 zakte de omzet met 11 procent, ook de winst per aandeel daalde met 13 procent. De onderneming had veel last van de coronacrisis. Door de coronabeperkende maatregelen moesten veel restaurants, stadions en bioscopen hun deuren sluiten, waardoor de consumenten minder cola buitenshuis consumeerden.

Door de coronapandemie noteert het aandeel nog altijd ruim 10 procent onder het niveau van voor de coronacrisis. Maandag kwam het bedrijf echter met beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. De winst per aandeel steeg met 7,8 procent naar 55 dollarcent, beter dan de verwachte 51 dollarcent. De omzet klom met 5 procent naar 9 miljard dollar. Ook die was een stuk hoger dan de marktconsensus van 8,6 miljard dollar. De operationele marge steeg van 27,7 procent naar 30,2 procent. Dat was vooral te danken aan een goed kostenmanagement.

Vooruitgang

CEO James Quincey ziet beterschap. 'De verbeteringen zijn

bemoedigend. We zien vooral progressie in de markten waar de vaccinatiecampagnes veel vooruitgang boeken en waar de economieën heropenen.' Vooral in de VS maakt de vaccinatiecampagne stevig vaart. 50 procent van de volwassen Amerikanen heeft al een eerste prik gekregen. Daardoor kunnen almaar meer Amerikaanse staten hun coronaregels versoepelen.

Ook bij rivaal Pepsico is de heropening van de Amerikaanse economie te zien. Vorige week verraste het drankenbedrijf positief. De winst steeg met 13 procent naar 1,21 dollar per aandeel.