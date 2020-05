Heropeningshoop stuwt Wall Street

Beleggers rekenen op een spoedige herstart van de wereldeconomie. De olieprijs veert op. Big Tech wederom in de pluss

De Amerikaanse beurzen veren dinsdag op: de Dow Jones wint 1,5 procent. De markt hoopt dat het herstel van de economie is ingezet nu steeds meer landen het normale leven proberen te hervatten. Zo staat Italië - een van de zwaarst getroffen landen - na twee maanden quarantaine toe dat kleine winkels hun deuren weer openen en dat bouwprojecten weer opgestart kunnen worden. Eenzelfde beweging zien beleggers stilletjes aan in andere Europese landen en ook in de VS staan steeds meer staten op het punt om de maatregelen te versoepelen in de komende tien dagen.

Oliewaarden

Het optimisme is ook terug te zien op de oliemarkt. De prijs van een vat WTI-olie stijgt dinsdag met meer dan 12 procent tot 25,44 dollar. En daar profiteren de oliewaarden op Wall Street flink van. Occidental Petroleum schiet 4,5 procent hoger, Exxon Mobile klimt 2,5 procent en Chevron wint 3,9 procent.

De olieprijs is de afgelopen weken ineengestort en noteerde zelfs enige tijd negatief. De gekelderde olieprijs is het gevolg van een ongekende wereldwijde vraaguitval door de coronacrisis. Naast een lage vraag speelt ook een veel te hoog aanbod de olieprijs parten: Saoedi-Arabië schroefde de olieproductie stevig op na een conflict met Rusland over een productieknip.

Big Tech

Maandag zagen we al dat de Nasdaq veel harder steeg dan de S&P500 dankzij grote technologiewaarden als Microsoft , Apple , Amazon en Netflix . Die beweging zet zich dinsdag voort: Microsoft wint 1,5 procent, Apple trekt zich met 1,6 procent op, Amazon klimt 0,9 procent en Netflix staat met 0,4 procent in het groen.