Herstel Nasdaq gaat door

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag hoger. GE verkoopt zijn vliegtuiglease-activiteiten. GameStop wint weer terrein.

We zagen dinsdag al een fors herstel voor technologieaandelen toen de Nasdaq 4 procent won. Woensdag om 17.30 uur borduurt de techbeurs daarop voort met een meer bescheiden winst van 0,6 procent. En dat ondanks de Amerikaanse tienjaarsrente die met 1 basispunt stijgt tot 1,54 punten.

Koopmoment voor Nasdaq?

Het herstel van de Nasdaq was bij opening steviger en was toen ook te zien bij de big tech, maar inmiddels zijn de winsten daar gesmolten. Apple zakt 0,9 procent, Amazon verliest 0,2 procent, Microsoft klimt 0,3 procent, Alphabet gaat 0,8 procent lager, Facebook levert 0,7 procent in en Tesla dikt 1,1 procent aan.

Ook bij de kleinere techaandelen waren eerst flinke plussen te zien. Die zijn deels verdampt, maar houden beter stand dan bij de techreuzen. Zoom gaat 0,8 procent lager, Nio wint 2 procent en Palantir klimt 3,6 procent.

GameStop

Wie dacht dat de stijgingen bij het aandeel GameStop verleden tijd waren, komt ook woensdag bedrogen uit. Het aandeel wint nog eens 24 procent. De afgelopen dagen klom het aandeel al stevig, waardoor het nu in een rechte lijn omhoog richting zijn record van 347,51 dollar op 27 januari gaat.

GE

Eerder deze week zei The Wall Street Journal al dat General Electric (GE) zijn divisie voor vliegtuiglease zou verkopen. Het conglomeraat bevestigt die berichten nu. Het aandeel verliest meer dan 5 procent.

GE verkoopt de tak aan zijn grootste rivaal, het Ierse AerCap, voor 30 miljard dollar. AerCap financiert de overname deels in cash en deels in aandelen. Het conglomeraat zou na de transactie een belang van 46 procent houden in de nieuwe groep.

De reden voor de fusie is niet ver te zoeken: de pandemie houdt al een jaar een groot deel van 's werelds vloot vliegtuigen aan de grond. Heel wat luchtvaartmaatschappijen vechten om te overleven en hebben hun leasebetalingen uitgesteld of verminderd. Een fusie zou AerCap in staat stellen fors in de kosten te snoeien.