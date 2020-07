‘Herstel in horeca loopt sneller dan verwacht’

Voor de brouwerij van Haacht was door de lockdown het eerste halfjaar desastreus. Maar het herstel in de horeca loopt beter dan de brouwer had verwacht.

Een fysieke algemene vergadering van een beursgenoteerd bedrijf, het was een beeld dat we sinds de uitbraak van de coronapandemie niet meer hadden gezien. Coronaproof, in een grote zaal van de brouwerij, met de stoeltjes ver uiteen, kwam een twintigtal aandeelhouders - zowat de helft van anders - polsen hoe diep de crisis op de cijfers inhakt. De meesten hielden hun mondmasker aan, ook al was dat door de ruime afstand niet verplicht.

De aandeelhouders moesten het dit jaar niet alleen zonder een dividend stellen, maar ook zonder de gebruikelijke receptie achteraf. Normaal vindt de algemene vergadering van Co.Br.Ha. , de holding boven de brouwerij, plaats in mei, maar door de pandemie besliste de brouwer die uit te stellen tot eind juli.

‘We zijn de grootste familiale horecabrouwer van het land en zitten in de hoek waar de klappen vallen’, zei CEO Frédéric van der Kelen. Haacht realiseert in België 63 procent van zijn verkoop in cafés en restaurants, meer dan het marktaandeel van 45 procent van de horeca in de bierverkoop.

Geen stijging faillissementen

‘In de eerste jaarhelft zakte onze verkoop in België met ongeveer 50 procent. Een ramp! Intussen heeft de snelheid waarmee de horeca zich herneemt ons positief verrast. 98 procent van de cafés die vatenbier verkopen, is weer open’, stelt van der Kelen. ‘Bij de zaken die alleen bakken afnemen (vaak de kleinere, red.) is 14 procent nog gesloten. Door het herstel beperkt de volumedaling in België zich nu tot 30 procent. We merken trouwens nog geen stijging van het aantal faillissementen in de horeca in vergelijking met de vorige jaren.’

‘In Frankrijk, onze tweede markt, is het herstel nog veel forser. In juli lag de verkoop er nog maar een tiende lager. Nederland doet het iets minder dan België. De verkoop in Spanje, waar we vooral via supermarkten verkopen, blijft stabiel.’

Eerste ontslagronde ooit

Om de kosten terug te dringen stelt Haacht de bouw van een blikkenlijn uit. De brouwerij nam ook afscheid van 15 van zijn 350 werknemers ‘Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nooit mensen moeten ontslaan, tenzij voor grove fouten. Nooit! Dat we dat door een gebrek aan werk nu toch moeten doen, vind ik een zeer spijtige zaak.’

Hoe uitzonderlijk de pandemie is, blijkt ook uit de dividendpolitiek. Voor het eerst sinds de beursgang in 1906 keert Co.Br.Ha. geen coupon uit.

Niet brouwen in Canada

De coronacrisis hakt nog op andere manieren in op de resultaten. ‘In Canada gingen we een nieuwe brouwzaal installeren bij onze dochter Microbrasserie de l’ïle d’Orléans. De oude was al afgebroken. Maar het Duitse team dat de nieuwe zaal zou installeren, mocht plots niet meer naar Canada reizen. We kunnen er dus niet produceren. Het gaat niet om grote volumes, maar het is toch een tegenvaller.’

Nog een tegenvaller is de investering van 8 miljoen euro in een tweede vatenlijn. ‘Die capaciteit hebben we nu niet nodig. Voorlopig brengt de investering niets op.’

De Covid-19-crisis leidde ook tot uitzonderlijke kosten: ‘De uitbaters van onze horecapanden moesten tijdens de lockdown maar een derde van de huur betalen. Daarnaast hebben we de voorraden bij de cafés en de bierhandelaars weer overgenomen en hen terugbetaald. Een zware financiële inspanning, maar onze plicht is de sector te steunen.’

Relatief optimistisch

‘We moeten afwachten wat augustus en de herfst brengen, terwijl de opflakkering van het virus nieuwe onzekerheid meebrengt. Maar ik blijf relatief optimistisch’, beslootde brouwtopman. ‘Jammer genoeg kunnen we niet napraten met een pint. Volgend jaar krijgen jullie een dubbele portie.’