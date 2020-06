Hertz flirt met bankroet maar gaat 1 miljard ophalen

Hertz Global Holdings hoopt vers kapitaal op te halen om zijn schuldenberg af te bouwen en de moeilijke periode door te komen. Volgens het bedrijf is dat veel beter dan bijvoorbeeld het gedwongen verkopen van bezittingen om leningen af te lossen.

De ongeziene move volgt op de al even ongeziene stijging van de beurskoers. Hertz vroeg vorige maand via Chapter 11 bescherming aan tegen de schuldeisers. Het aandeel zakte toen tot een absolute bodem van 40 dollarcent per aandeel, maar vertienvoudigde sindsdien.