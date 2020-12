Het (Ko)dak gaat eraf

Wall Street staat in het rood. Kodak vliegt stevig hoger na goed nieuws. Cisco neemt een softwarebedrijf over.

De Amerikaanse beurzen doen even een stapje terug na de vaccinrally van de afgelopen weken. Daarnaast zijn beleggers voorzichtig nu de handelsspanningen tussen de VS en China weer opelopen. De VS bereiden sancties voor op meer dan twaalf hooggeplaatste Chinezen wegens hun vermeende rol bij het diskwalificeren van verkozen oppositieleden in Hongkong.

De Dow Jones verliest rond 17.15 uur 0,4 procent.

Kodak

Een nogal opmerkelijke stijger op Wall Street is het aandeel Kodak dat maar liefst 74 procent hoger gaat. Dat gebeurt nadat regulatoren geen fouten hebben gevonden in het proces dat een overheidslening van 765 miljoen dollar moest voortbrengen. De lening was bedoeld om het bedrijf de ingrediënten voor onder andere coronamedicijnen te laten produceren. Maar de Amerikaanse overheid zette het plan om de lening te verstrekken op een pauze omdat mogelijk sprake zou zijn van belangenverstrengeling. De zakenkrant Wall Street Journal meldde zondag dat er volgens de onderzoekers geen bewijs is gevonden voor belangenverstrengeling.

Het aandeel vertienvoudigde bijna in juli nadat de onderneming de potentiële lening bekendmaakte. De inmiddels overbodig geworden producent van fotorolletjes kreeg daarmee een nieuw leven en moest Amerika minder afhankelijk maken van buitenlandse producenten van medicijningrediënten. Kodak zei daarbij dat het ook de ingrediënten zou maken voor het anti-malariamedicijn hydroxychloroquine dat onder andere de Amerikaanse president Donald Trump heeft gebruikt tegen zijn covid-infectie.

Cisco

De grootste leverancier van netwerkapparatuur ter wereld Cisco koopt het Amerikaanse softwarebedrijf IMImobile. Cisco koopt het Londense bedrijf voor 595 pence (6,52 euro) per aandeel. In totaal gaat het inclusief schulden om een overname van 730 miljoen dollar.

IMImobile levert software en diensten aan bedrijven zodat deze contact kunnen houden met hun klanten via interactieve kanalen. Cisco levert 0,1 procent in, maar het aandeel IMImobile vliegt in Londen bijna 50 procent hoger.

Ford

De Amerikaanse autobouwer Ford laat weten dat het zijn nieuwe Bronco SUV uitstelt tot de zomer, doordat er problemen zijn met de toeleveranciers als gevolg van de coronapandemie. Het introductie van het voertuig zou initieel in de lente plaatsvinden.