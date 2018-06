Het eentweetje van Kinepolis en Joost Bert

De bioscoopuitbater koopt in bulk eigen stukken op. Belangrijkste verkoper? Voorzitter Joost Bert.

344.525 stuks. Dat is het aantal eigen aandelen dat Kinepolis dit jaar al , voor 19,4 miljoen euro, ingekocht heeft. De bioscoopuitbater had eind 2017 al 132.346 eigen stukken en bezit nu 476.871 aandelen, goed voor een belang van 1,74 procent in zichzelf.

De inkopen verklaren meteen de wat vreemde mededeling die gisterenavond op de site van Kinepolis floepte. De controlerende familie Bert is - samen met Kinepolis zelf - door de verkoop van stukken door Joost Bert onder de meldingsdrempel van 50 procent gezakt. Vreemd, wat volgens het jaarverslag over 2017 controleerden Joost Bert, de familiale holding Kinohold en Kinepolis maar 48,92 procent en zaten ze dus al onder die drempel.

Edoch: door de bulkinkopen van Kinepolis waren de aandeelhouders samen op 24 mei even boven 50 procent komen piepen. Dat is bij deze verholpen. Omdat Joost Bert, die op de algemene vergadering in mei na 20 jaar stopte als co-CEO en voorzitter werd, de jongste tijd flink aandelen verkocht. Dat leert een andere webstek: die van de insidertransacties bij beurswaakhond FSMA. Bert verkocht sinds eind april 60.724 stuks.

Een koper vinden is dus geen probleem. Want de bioscoopuitbater koopt tegen z'n tempo stukken in dat het pas op 15 januari gestarte inkoopprogramma voor 360.000 aandelen nu al voor 96 procent uitgevoerd is. Alleen Colruyt koopt nog enthousiaster family packs eigen aandelen in.