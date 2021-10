'Het is niet TINC's ambitie de schone slaapster van de beurs te zijn'

De infrastructuurinvesteerder TINC wil meer in de verf zetten dat hij investeert in actuele thema's als groene energie en digitalisering en zo extra aandeelhouderswaarde creëert.

'Bent u tevreden over het rendement?', vroeg een kritische aandeelhouder woensdag op de algemene vergadering van TINC in Berchem, waar een tiental aandeelhouders waren opgedaagd. 'De beurskoers was op het einde van het boekjaar 2020-2021 niet hoger dan vier jaar geleden.'

CEO Manu Vandenbulcke antwoordde dat hij 'zeer tevreden' is. 'Het nettorendement - de som van de stijging van de nettoactiefwaarde en de jaarlijkse uitkering - bedraagt 6 procent per jaar sinds de beursgang in 2015. Wij controleren de nettoactiefwaarde, maar bepalen niet de beurskoers.'

Maar Vandenbulcke gaf in antwoord op een gelijkaardige opmerking toe dat er misschien iets schort aan het imago van TINC. 'We willen niet te veel worden gezien als een saai, vastrentend aandeel. Meer aandeelhouderswaarde creëren staat op de agenda van de raad van bestuur.' Na de vergadering voegde hij eraan toe: 'We hebben niet de ambitie de schone slaapster van de beurs te zijn.'

Sofina

Daarmee verwees hij naar de vroegere reputatie van Sofina. De beurskoers van de holding van de familie Boël was jarenlang veel lager dan de nettoactiefwaarde, omdat Sofina weinig transparant was en weinig communiceerde. Sofina heeft de jongste jaren zijn communicatie sterk verbeterd, onder meer via een semestriële aandeelhoudersbrief, en noteert nu boven de nettoactiefwaarde.

'We hebben bij de publicatie van de jaarcijfers in september expliciet onderstreept dat we focussen op vier sectoren: publieke infrastructuur, energie-infrastructuur, digitale infrastructuur en ondersteunend vastgoed', zegt Vandenbulcke. 'Dat is opgemerkt. We horen van institutionele investeerders en analisten dat die communicatie aanslaat. De beurskoers is sinds de publicatie van de jaarresultaten gestegen en is nu meer in overeenstemming met wat wij verwachten.'

Energie

In de portefeuille van TINC zal het procentueel aandeel van publieke infrastructuur zoals snelwegen wellicht dalen ten voordele van dat van energie. Vandenbulcke: 'We hebben de ambitie fors te groeien in energie. We hebben al wind- en zonneparken, maar kijken ook naar batterijopslag en waterstof. We hopen ook te groeien in digitale infrastructuur. Voor datacenters zijn er overnameopportuniteiten.'

