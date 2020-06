'Het is onzin dat aandelen de economie weerspiegelen'

Dat aandelen vandaag floreren terwijl de economie in zak en as zit, is helemaal niet verbazend voor waarderingsexpert Aswath Damodaran. De veronderstelde link tussen beide is een van de beleggingsmythes die de professor van New York University graag onderuithaalt.

Er lijkt vandaag een kloof te gapen tussen de economie die een zware recessie beleeft en de aandelenmarkten, die zich verbazend vlot herpakken na de implosie in maart. Hebt u daar een verklaring voor?

Aswath Damodaran: 'Het idee dat aandelen een weerspiegeling zijn van wat de economie doet, is onzinnig maar wijdverspreid. Weet je hoe groot de correlatie of samenhang is tussen aandelenkoersen en de groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) in het lopende kwartaal? Die is zo goed als nul voor de Amerikaanse economie in de voorbije 70 jaar. Aan de macro-economische data van de voorbije maanden heb je sowieso niets. Dat is hetzelfde als kijken naar de snelheidsmeter van de wagen die op je oprit geparkeerd staat. Als de economie stilligt, is het logisch dat de werkloosheid omhoogschiet.'

'Aandelen houden rekening met wat de economie in de toekomst doet, zodat de relevante vraag is waarom aandelenmarkten vandaag zo optimistisch zijn over de toekomst. 2020 zal een rampjaar worden, daar twijfelt niemand aan, maar wat gebeurt er in 2021 en 2022? De aandelenmarkten lijken te voorspellen dat we snel terugkeren naar business as usual en dat de economie zich herpakt. De komende maanden worden economische data wel weer belangrijk, nu economieën zoals die van China geleidelijk heropenen. Je kan uitkijken naar tekenen van verbetering. Ook de resultaten van bedrijven kunnen je iets leren.'

In welke mate is de recente beursrally gedragen door centrale banken, die massaal liquiditeiten in de markt gepompt hebben?

Damodaran: 'Een centrale bank als de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) creëert de illusie meer macht te hebben dan ze werkelijk heeft. De Fed kondigde in maart aan dat ze een bodem legt onder de markt voor bedrijfsobligaties, en liet uitschijnen voor honderden miljarden dollars te kopen indien nodig. In werkelijkheid heeft de Fed heel weinig bedrijfspapier gekocht. De truc is te laten uitschijnen dat je de markt kan stutten. Op die manier geef je private beleggers het vertrouwen om weer in de markt te stappen.'

Is het zorgwekkend dat de Amerikaanse rally de voorbije jaren leunde op een klein clubje techbedrijven? Hoe duurzaam is dat?

Damodaran: 'Mensen vergeten dat elke rally in de geschiedenis gestuwd werd door een klein aantal bedrijven, zoals General Motors in de jaren 60. Niks nieuws onder de zon dus. Wat vandaag wel anders is, is dat de topbedrijven allemaal gelijkaardig zijn. Het zijn allemaal techbedrijven, al kan je daar vragen bij stellen. Is Facebook een tech- of een advertentiebedrijf? Is Tesla een autobouwer of een techbedrijf? Het label 'tech' wordt soepel gebruikt. Bijna elke business is nu tech.'

Ook de massale inkoop van eigen aandelen heet een motor te zijn van de Amerikaanse rally de voorbije jaren. Terecht?

Ik denk dat de huidige crisis het inkopen van eigen aandelen nog populairder zal maken. Aswath Damodaran Professor NYU

Damodaran: 'Dat is nog zo'n mythe. Er is geen verschil tussen de prestatie van bedrijven die aandelen inkopen en bedrijven die dat niet doen. Dat het volume aan aandeleninkopen toegenomen is, komt omdat het alternatief om cash uit te keren aan aandeelhouders, via dividenden, minder flexibel is. Het ligt gevoelig om het dividend te schrappen, zodat bedrijven het vaak behouden zelfs als het niet meer gepast is. Dan zijn aandeleninkopen een flexibeler manier om cash uit te keren. Om die reden denk ik ook dat de huidige crisis aandeleninkopen nog populairder zal maken.'

Welke andere beleggingsmythes wilt u nog de wereld uit helpen?

Damodaran: 'De veronderstelling dat als de economie het goed doet, de bedrijfswinsten stijgen. En omgekeerd: een slechte economie is slecht voor de bedrijfswinsten. Dat is een mythe. Kijk naar het Belgische AB InBev: zijn bedrijfswinst is amper gelinkt aan zijn activiteiten in de 'eigen' Belgische en Europese economie, wel aan wat in Latijns-Amerika en de VS gebeurt. Dankzij de globalisering kan je als bedrijf mooie winsten boeken in een zwakke 'binnenlandse' economie.'

U hamert op het belang van 'verhalen vertellen' bij de waardering van aandelen, als aanvulling op het cijferwerk. Zijn verhalen in de huidige onzekere markt belangrijker dan ooit om een waarde op een aandeel te kleven?

Damodaran: 'Achter elke waardering gaat een verhaal schuil. Als je me zegt dat jouw bedrijf zijn omzet zal verdubbelen in vijf jaar of dat je hoge winstmarges geniet, vertel je me een verhaal. Met welk speciaal product realiseer je die winstmarges? Soms is dat verhaal een sprookje, dat moet je dan doorprikken.'