‘Het wordt gevaarlijk voor echte shorters, en dat is een ramp’

Shortselling, speculeren op een koersdaling, ligt onder vuur nu Reddit-beleggers clashen met shortende fondsen. Lernout & Hauspie-shorter Marc Cohodes betreurt dat opportunistische collega’s zijn stiel bederven én steunt de Reddit-revolte. ‘Ik haat het als de kleine man bedrogen wordt.’

Het is 4 uur ’s ochtends in de Californische Alder Lane-ranch van Marc Cohodes wanneer we de befaamde shortseller aan de lijn krijgen. ‘Ik had dingen te doen’, is zijn uitleg voor het erg vroege interviewtijdstip. Dingen zoals praten met de pers, iets wat een typische shortseller liever niet doet. Ze opereren het liefst in de luwte in plaats van het onbegrip en de vijandigheid te trotseren die shorters gewoonlijk te beurt vallen.

Het vitriool bereikte de voorbije weken nieuwe hoogten met de aanvallen op de shorter Andrew Left van Citron Research. Die kreeg de volle laag van het leger kleine beleggers dat zich via een forum op de Amerikaanse website Reddit verenigd had om het aandeel van de videospelketen GameStop omhoog te stuwen. Als andersdenkende die stevig had ingezet op een koersdaling van GameStop kreeg Left samen met zijn gezin verwensingen en bedreigingen naar het hoofd geslingerd. Een brug te ver voor een geschrokken Left, die zijn shortpositie in GameStop afsloot. Hij besloot ook niet langer zijn research over shortposities te publiceren om geen doelwit te zijn.

Hoe werkt shorten? Een belegger gaat short door een aandeel op de markt te lenen en meteen te verkopen, in de hoop het later tegen een gedaalde koers te kopen en terug te geven aan de ontlener. Het koersverschil is de winst voor de shorter. Maar als het aandeel stijgt in plaats van daalt, kijkt de shorter tegen een verlies aan dat in theorie oneindig kan oplopen omdat een aandeel kan blijven stijgen. Om dat verlies te stelpen, moet hij het aandeel (tegen een gestegen koers) kopen om zijn positie te sluiten.

Het klinkt Cohodes bekend in de oren. Toen hij indertijd de aanval inzette op onze nationale techtrots Lernout & Hauspie (L&H) werd hij als ‘een schurk’ en ‘een vijand van het Belgische volk’ beschouwd. En dat terwijl Cohodes het bij het rechte eind had en L&H een frauduleuze constructie bleek die beleggers handenvol geld kostte.

Ook de Duitse betaalgigant Wirecard werd vorig jaar ontmaskerd als een luchtkasteel, met daarbij een glansrol voor de shorter Fahmi Quadir, een protegé van Cohodes. Ze kreeg evengoed te maken met intimidatie en noemde shortselling in een reactie een ‘ongelooflijk pijnlijke business’ omdat je eenzaam - en met veel risico - tegen de stijgende markt ingaat (zie inzet).

De GameStop-stampede legde dat risico nog eens bloot. Verschillende hedgefondsen die het aandeel geshort hadden, incasseerden miljardenverliezen nadat Reddit-beleggers de GameStop-koers de stratosfeer ingeschoten hadden. De hedgefondsen - die meer beleggingsvrijheid hebben en alleen toegankelijk zijn voor vermogenden en institutionele beleggers - zaten gekneld in een vicieuze cirkel: om hun shortpositie af te bouwen moesten ze het aandeel kopen, waardoor de koers nog verder steeg en hun verliezen opliepen. Het hedgefonds Melvin Capital had een miljardeninjectie nodig om overeind te blijven, tot jolijt van de Reddit-roedel.

Opvallend: Cohodes juicht mee met de Reddit-beleggers. Fondsen als Melvin zijn volgens hem louter opportunisten die de stiel van de echte shorters bederven, zegt hij. Shorters als Jim Chanos (die het frauderende Enron ontmaskerde) en David Einhorn (tegen Lehman Brothers) behoren volgens Cohodes tot een uitstervend ras.

Ik werd als een schurk bestempeld toen ik de fraude bij Lernout & Hauspie blootlegde. Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen. Marc Cohodes Shortseller

Cohodes belegt alleen nog zijn eigen geld. Zijn fonds Copper River moest de deuren sluiten in de nasleep van de financiële crisis, volgens Cohodes na vuil spel van de dienstverlener Goldman Sachs. Met voorganger Rocker Partners boekte de ‘kippenboer’ - zoals Cohodes zich vandaag omschrijft - successen tegen onder meer L&H en de hypotheekverstrekker NovaStar, dat als casestudy onderwezen wordt aan de Harvard Business School.

Shortselling zit weer in het defensief nu Reddit-beleggers het als David opnemen tegen Goliath, de shortende hedgefondsen. Wat maakt de praktijk zo controversieel?

Marc Cohodes: ‘Je hebt verschillende soorten shortsellers. Legitieme shorters als ik leggen fraude en crimineel gedrag bloot en bewijzen de financiële markten daarmee een dienst. Niettemin werd ik als een schurk bestempeld toen ik de fraude bij Lernout & Hauspie blootlegde. Ik ontving zelfs doodsbedreigingen.’

‘Men schoot op de boodschapper, ook al heb ik altijd gezegd dat ik werkte voor het Belgische volk om te vermijden dat het kaalgeplukt werd door criminelen. Ik haat het als de kleine man bedrogen wordt. Na de arrestatie van het L&H-management hebben mensen zich geëxcuseerd, en sommigen zijn goede vrienden van mij geworden. Intussen is er niets veranderd: ook bij Wirecard, waarbij ik betrokken was, werden de shorters weggezet als de vijand.’

‘Maar er zijn ook andere shorters, en de Reddit-beleggers zijn terecht ‘pissed’ op hen. Het enige wat zij doen is aandelen naar beneden pesten door negatieve research te publiceren, om daarna snel hun winst te nemen en nooit meer van zich te laten horen. Hysterie creëren voor een makkelijke winst is totaal verkeerd en moet stoppen, bijvoorbeeld via een verplichting om minimaal tien dagen belegd te blijven voor wie een grote positie neemt en dan publiek informatie verspreidt.’

‘Je hebt ook nog hedgefondsen als Melvin die veel te hebzuchtig zijn, short gaan zonder voldoende indekking en een grote schuldhefboom gebruiken om hun rendement te boosten. Zij hebben zich terecht verbrand aan GameStop, dat overigens nooit iets crimineels heeft gedaan. Die fondsen zijn slecht voor de maatschappij en zouden de boeken moeten sluiten. Ik verwacht ook dat sommige over de kop zullen gaan. Zij geven shortselling een slechte reputatie, en dat is niet goed voor de samenleving.’

Het kan niet de bedoeling zijn dat de ‘fat cats’ altijd winnen en de kleine belegger meteen versmacht wordt als hij eens wint. Marc Cohodes Shortseller

Vreest u dat legitieme shorters die op fraude jagen mee het slachtoffer zullen worden?

Cohodes: ‘Er zullen na deze episode nog maar weinig legitieme shorters overblijven, en dat is zonde. Zij werken heel hard, het is ook een gevaarlijke en risicovolle activiteit. Maar iedereen is nu een doelwit geworden (voor Reddit-beleggers die tegen een shortpositie ingaan, red.). Beleggers weten nu dat een aandeel zoals GameStop van 10 naar 400 dollar kan gaan. Tegen zo’n koersexplosie is geen enkel risicomodel van een shorter bestand. Voor mensen als ik wordt het gevaarlijk. Sommigen zullen ermee stoppen. Dat is een ramp, want het is duidelijk dat de toezichthouders hun job niet doen en typisch veel te laat komen. Zonder shorters was de fraude in Wirecard nog bezig.’

De bekritiseerde Duitse toezichthouder van Wirecard, BaFin, vond het volgens een gelekte memo uit 2016 ‘opvallend’ dat veel Wirecard-shorters Brits en Israëlisch waren en leek daarin een complot te zien om het bedrijf te schaden.

Cohodes: ‘In plaats van toe te geven dat ze het verknoeid hebben, geven ze steevast anderen de schuld. Er is helemaal geen samenzwering.’

Denkt u dat de geest weer in de fles kan, of is het Reddit-leger een blijvend fenomeen?

Cohodes: ‘De Reddit-beweging is positief en zal volgens mij blijven. Je moet de Reddit-beleggers met respect behandelen en naar hun stem luisteren. Aan de andere kant moeten ze begrijpen dat ze veel geld kunnen verliezen, maar het is nu eenmaal een vrije markt.’

‘Net daarom is het onaanvaardbaar dat de tradingapp Robinhood (erg populair bij Reddit-beleggers, red.) vorige week tijdelijk de aankoop van aandelen als GameStop belette. Het belazerde daarmee zijn klanten. Je verbiedt één groep beleggers te handelen terwijl grote spelers als Goldman Sachs het aandeel kunnen verkopen en zo Robinhood-beleggers op verlies kunnen zetten. Dat moet worden onderzocht.’

Is het geen goed idee om een speculatieve zeepbel als die van GameStop af te remmen en kleine beleggers te behoeden voor zware verliezen?

Cohodes: ‘Ik geloof in de vrije markt en vrije meningsuiting. Bovendien is de kleine Reddit-belegger niet verantwoordelijk voor de zeepbel. Die beleggers worden gestuurd door ‘big money’-spelers op het forum die hen vervolgens als zondebokken gebruiken.’

Tesla-oprichter Elon Musk jut het Reddit- leger mee op met tweets tegen de shortsellers. Musk - een held op Reddit - haalde de voorbije jaren fors uit naar de shorters die Tesla viseerden. Wat denkt u van zijn rol?

Cohodes: ‘Mensen als Musk haten shortsellers en willen niet liever dan dat ze compleet verdwijnen. Hij zit misschien mee achter de hetze op Reddit. Musk is er alvast in geslaagd de Tesla-shorters te vernietigen. Ik zat nooit short in Tesla: de koersen van gekke techaandelen als Tesla kunnen snel ontsporen, zeker in een omgeving waarin geld zo goedkoop is. Het is gevaarlijk daartegen te speculeren.’

De politiek wil zich ermee bemoeien. Is er geen risico dat dit ontaardt in een populistisch opbod waar niemand beter van wordt?