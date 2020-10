'Hitman' is multimiljardair na 'Dynamite' beursgang

Big Hit, het bedrijf boven de Koreaanse boysband BTS, explodeerde donderdag met 130 procent bij zijn eerste notering op de beurs van Seoel. Oprichter Bang Si-hyuk is op slag 3 miljard euro waard.

'Light it up like dynamite', zingt de zevenkoppige boysband BTS in zijn eerste Engelstalige hit 'Dynamite'. Dat is exact wat het artiestenbureau boven de K-popgroep BTS donderdag deed bij zijn beursdebuut in Seoel.

Big Hit Entertainment opende op 270.000 won (omgerekend 200 euro). Dat is een verdubbeling ten opzichte van zijn introductieprijs van 135.000 won. Daarna ging het aandeel nog eens 30 procent hoger, de toegelaten maximumstijging in Zuid-Korea.

De beursgang brengt de marktwaarde van Big Hit Entertainment op 11.000 miljard won (8 miljard euro), meer dan de andere drie grote K-pop-bedrijven samen. De operatie brengt omgerekend 698 miljoen euro in het laatje en is de grootste in Zuid-Korea in drie jaar.

Hitman

Met de succesvolle beursgang is de 48-jarige Big Hit-oprichter Bang Si-hyuk - met de bijnaam 'Hitman' - op slag een van de rijkste mensen in Korea met een belang dat omgerekend 3,2 miljard euro waard is.

Bang richtte Big Hit in 2005 op. Hij had er eerder een succesvolle carrière opzitten als muziekproducer bij het Zuid-Koreaanse platenlabel JYP Entertainment. De eerste jaren waren allesbehalve een hit. 'In de beginjaren hadden mijn artiesten geen werk. Ik installeerde daarom een Nintendo Wii op het kantoor. Ze kwamen dan langs om in de zetels tennis te spelen', verklaarde Bang tijdens een interview met Bloomberg in 2017. De situatie was zo dramatisch dat Big Hit op een faillissement afstevende, tot het zangtrio 8Eight in 2009 een lokale hit scoorde.

Bandleden

Vandaag heeft Big Hit het succes volledig te danken aan BTS. Ook de bandleden spinnen goed garen bij de fel gehypte beursgang. Bang gaf elke bandlid in augustus 68.385 aandelen van het bedrijf. Daardoor hebben de piepjonge bandleden nu elk zowat 17 miljoen euro van hun eigen aandelen in handen.

Anderen bij het managementbureau worden ook rijker. Een vereniging van werknemers tekende in op 1,4 miljoen aandelen ter waarde van 499 miljard won, wat betekent dat elk van de 297 voltijdse werknemers voor 1 miljoen euro aandelen bezit. Volgens een recente wet mogen bedrijven in Korea tot 20 procent van hun IPO-aandelen aan werknemers toekennen.

Succesvolle belegging

Of Big Hit Entertainment ook op lange termijn een succesvolle belegging wordt, is nog maar de vraag. Vandaag is het agentschap veel te afhankelijk van BTS. Volgens het prospectus is BTS goed voor meer dan 97 procent van de omzet in 2019. Ook over de eerste helft van 2020 kwam bijna 88 procent van de omzet van BTS, de groep die met 'Dynamite' meteen naar nummer een raasde in de Verenigde Staten. Het was de eerste keer dat een Koreaans nummer daarin slaagde. Met 'Savage Love' heeft de groep net deze week een nieuwe hit te pakken.

Analisten waarschuwen dat Big Hit veel te duur noteert, tegen 60 à 70 keer de verwachte winst van 2021. Dat is veel te hoog, zeker door de grote afhankelijkheid van BTS. Om van Big Hit een Koreaanse versie te maken van Universal Music moet Bang andere artiesten aantrekken.