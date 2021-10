Hoe blaas je hip een beursgang af?

Coolblue-CEO Pieter Zwart behoudt zijn humor, zelfs bij negatief nieuws. Via een lollige YouTube-video.

De Beleggen-redactie van De Tijd vindt het een verademing: geen corporate lingo, geen eindeloze saaie uitleg, maar gewoon een lollige YouTube-video waarin een CEO eerst een beursgang aankondigde en vervolgens ook via datzelfde hippe medium zijn beursgang uitstelt door matige marktcondities. Dat kan alleen Pieter Zwart van Coolblue.

CEO Pieter Zwart stelt beursgang uit

Of zoals Nico Inberg, analist van de Nederlandse beurswebsite De Aandeelhouder, zegt: 'Met Pieter Zwart hadden we een hoop lol kunnen hebben.' Inberg verwijst in zijn bericht op Twitter ook naar de jolige 'disclaimert' die het bedrijf achteraan de video plakte. Coolblue steekt daarin de draak met de gebruikelijke corporate lingo van bedrijven die tot doel heeft om elke vorm van juridische onzekerheid uit te sluiten.

Die charmante en humoristische manier van doen is kenmerkend voor Zwart. Toen in 2015 geruchten de ronde deden over een overname van Coolblue riep hij op 1 december het personeel bijeen om een belangrijke aankondiging te doen. Terwijl het personeel nerveus klaarstond, kondigde Zwart aan dat er een grote buitenlandse overnemer was, om vervolgens met Sinterklaas op de proppen te komen. Al lachend en totaal gerustgesteld konden de werknemers de kantine weer uitlopen.

Sinterklaas koopt Coolblue

Volgens Inberg is Zwart belangrijk voor de uitstraling van het bedrijf. 'Hij maakt zelf de marketingfilmpjes en hij is heel erg gedreven door klanttevredenheid. Sommigen vinden dat een risico, omdat die extra service natuurlijk wel betaald moet worden en vinden dat mogelijk niet passen bij een internetretailer.'

Inberg vindt het sympathiek van de CEO om zelf het nieuws van de afgelaste beursgang naar buiten te brengen. 'Dit is toch wel een afgang voor een grote speler in private-equity (niet-beursgenoteerde bedrijven, red.) als HAL. Die staan eigenlijk een beetje voor joker omdat ze een week na het aankondigen van de beursgang de boel nu alweer afblazen. Doordat Zwart het slechte nieuws bracht, ving hij de klap op. HAL doet eigenlijk net alsof er niets gebeurd is.'

