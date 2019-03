Hoe de schade te beperken bij een geflopte beursgang

De verplichte bekendmaking van de aandelenaankopen waarmee KBC Securities het geflopte beursdebuut van Sequana Medical onderstut, biedt een blik op de ‘damage control’ van banken bij zulke operaties. Met een pervers kantje.

Met Sequana Medical mocht de Brusselse beurs zich vorige maand nog eens verheugen op een zeldzaamheid: vers bloed op de koersborden. Helaas vertaalt de beursintroductie (IPO) van deze Zwitsers-Belgische producent van medische apparatuur zich voorlopig ook in bloedrode koersen. Sinds Sequana op 11 februari tegen een koers van 8,50 euro zijn eerste beursnotering kreeg, is het aandeel 26 procent teruggevallen tot 6,26 euro.

Het was nog veel erger geweest als KBC Securities in de tussentijd niet aan perfect legale koersmanipulatie had gedaan. Want daar komt de rol van de ‘stabilisatiemanager’ op neer: aandelen van Sequana opkopen als die na de IPO al te ver onder de introductieprijs zakken. In het trio van beurshuizen dat Sequana bij de beursgang begeleidde - KBC Securities, Kempen en Mirabaud Securities - kreeg de KBC-dochter de rol van stabilisatiemanager.

Vooral tijdens de eerste zeven handelsdagen van Sequana had KBC Securities het druk. Dat weten we dankzij een relatief nieuwe verplichting van de financieeltoezichthouder FSMA om nog tijdens de 30 dagen durende stabilisatieperiode updates te geven over de steunaankopen. Dat helpt te vermijden dat beleggers zich miskijken op een koers die kunstmatig ondersteund wordt.

Tijdens Sequana’s eerste zeven handelsdagen - toen de koers terugviel van 8,50 naar 6,50 euro - kocht KBC Securities 15.134 aandelen op de beurs. Op de allereerste handelsdag was KBC Securities zelfs goed voor een derde van het handelsvolume. In de periode van 20 tot 28 februari waren minder steunaankopen nodig. KBC Securities kocht toen 4.606 aandelen, waarvan 400 op 26 februari tegen een bodemprijs van 5,9 euro. Dat wijst erop dat de verkoopdruk is afgenomen. ‘Of dat er meer interesse is om tegen bepaalde koersniveaus in te stappen’, zegt Stephanie Van Heyste, die bij KBC Securities de beursgang mee begeleidde.

Sequana’s geflopte beursdebuut is geen verrassing gezien de beperkte beleggersinteresse in de aanloop naar de IPO. De uitgifteprijs zakte daardoor naar de onderkant van de prijsvork, terwijl de bestaande aandeelhouders gedwongen waren een significant deel van de nieuwe aandelen zelf te kopen. Met een stevige rekening erbovenop. Volgens het prospectus vloeide bijna 5 miljoen van de opgehaalde 27,5 miljoen euro - 17 procent -naar advocaten, auditors en de banken.

Die banken lopen geen enkel financieel risico met hun stabilisatieopdracht. Ze kunnen er zelfs nog wat aan verdienen. Om dat te zien, gaan we naar de bron die stabilisatie mogelijk maakt: de overtoewijzingsoptie of ‘green shoe’ bij een IPO. Die geeft de begeleidende bank het recht extra aandelen aan te bieden, liefst om aan een grote beleggersvraag te voldoen en zo extra kapitaal op te halen. Soms echter, zoals bij Sequana, moet de ‘green shoe’ munitie leveren om een koers te stutten.

KBC Securities leent de aandelen bij bestaande aandeelhouders en verkoopt ze bij de IPO aan nieuwe beleggers. Met de ontvangen cash doet KBC stabiliserende aankopen. Op het einde van de stabilisatieperiode geeft KBC de gekochte aandelen terug aan de aandeelhouders die ze uitgeleend hadden. Op die aankopen is intussen winst geboekt: het verschil tussen de uitgifteprijs waartegen KBC de aandelen verkocht en de lagere koers waartegen KBC de aandelen weer inkocht.

Wat gebeurt er met die winst, een ietwat pervers gevolg van een mislukte beursgang? Die wordt in overleg verdeeld tussen het bedrijf en de bank. Over de eerste zeven handelsdagen gaat het om een winst van 16.800 euro.

Voor het deel van de gecreëerde cash waarmee geen aandelen teruggekocht werden, moeten nieuwe aandelen worden gecreëerd om die terug te kunnen geven aan de uitleners, wat neerkomt op een kapitaalverhoging. Bij Sequana lijkt dat amper aan de orde te zullen zijn. Op 28 februari waren al bijna 20.000 aandelen van het 25.000-tal dat KBC via de ‘green shoe’ creëerde, teruggekocht.

KBC Securities bepaalt met de andere begeleidende banken wanneer het aandelen koopt, zonder strikte criteria. ‘We proberen mee een evenwicht tussen aankopen en verkopen te zoeken. Daarbij is het natuurlijk niet de bedoeling dat je als stabilisatiemanager alles opkoopt’, zegt Van Heyste. Voor de slechte beursstart van Sequana verwijst ze naar de volatiele markten. ‘Beleggers verkiezen dan grotere, liquide aandelen waar ze makkelijker kunnen in- en uitstappen.’ Particuliere beleggers, die 10 procent van de nieuwe aandelen kregen toegewezen, hebben mogelijk mee voor verkoopdruk gezorgd toen de koers van Sequana niet meteen steeg, signaleert Van Heyste nog.