Hoe hard groeit Takeaway dankzij corona?

Analisten denken dat Just Eat Takeaway fors groeide in het eerste halfjaar met dank aan de coronacrisis.

De coronacrisis mag dan één grote ellende zijn voor het gros van de bedrijven, maar voor de Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is het een zegen. Door de quarantainemaatregelen bestelden hongerige thuiszitters massaal online, zodat de meisjes en jongens van de maaltijdbezorging hun warme maaltijden thuis konden brengen. De groep komt woensdag om 7u met cijfers.

Analisten verwachten dan ook dat Takeaway fors is gegroeid in de eerste jaarhelft. 'Wij voorzien een omzetklim van 39 procent', zegt analist Marc Hesselink van ING. De marge zou volgens Hesselink gelijk zijn gebleven op 11 procent omdat tegenover de hoge omzetgroei fikse investeringen staan. 'We denken dat het bedrijf ook in de tweede jaarhelft en in 2021 de investeringen zal verhogen om de toekomstige expansie te garanderen.'

Lange termijn

De analist denkt niet dat de positieve impact van corona op de omzet van korte duur zal zijn. 'Wij verwachten dat het grootste deel van de nieuwe klanten zal blijven en dat ook de hogere orderfrequentie in de komende jaren zal aanhouden.'

Hesselink verwacht dat de brutobedrijfswinst uit zal komen op 110 miljoen euro, maar stelt dat het ook geen groot probleem is als de onderneming die verwachting niet kan waarmaken. 'In onze opinie is de omzetgroei nu veel belangrijker.'

Grubhub

Mogelijk dat het bedrijf ook iets zegt over zijn jongste overname. In juni kocht de maaltijdgroep zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub op voor 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro).