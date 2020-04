Hoe hevig is Google's advertentiestorm?

Dinsdag komt Google-moeder Alphabet nabeurs met kwartaalcijfers. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de impact die de coronacrisis heeft op de advertentie-inkomsten. De advertentietak was in 2019 nog goed voor 83 procent van de omzet die de onlinereus maakte.

De verwachting is dat de inkomsten uit zoekadvertenties flink zijn gedaald. Doordat veel ondernemingen gesloten zijn en consumenten veel minder besteden is de advertentiemarkt wereldwijd ingestort. Kijkende naar andere cijfers uit de advertentiemarkt denkt het beurshuis Jefferies dat de prijzen van advertenties tussen februari en maart met dubbele cijfers zijn gezakt. ‘Hoewel de lagere prijzen en de shift naar online shopping de volumes ondersteunen, denken we niet dat ze de afname in de economische activiteit kunnen compenseren.’

Youtube en Google Cloud

Maar beleggers zijn niet alleen geïnteresseerd in de zoekadvertentietak van het bedrijf. Ze kijken in toenemende mate naar de andere initiatieven van Alphabet zoals Youtube en Google Cloud. In februari bleek nog dat de advertenties op de streamingsdienst Youtube in 2019 15,2 miljard dollar opleverden. De cloudtak was goed voor zo'n 8,9 miljard dollar.