Hoe kunt u intekenen op de beursgang van Club Brugge?

Club Brugge trekt naar de beurs. Door zijn bekende naam en populariteit zullen wellicht duizenden particulieren aandelen van de voetbalclub willen bemachtigen. Hoe gaat zo’n beursgang in zijn werk?

Club Brugge laat er geen gras over groeien. Vandaag starten de begeleidende zakenbanken met presentaties voor professionele beleggers om hen warm te maken voor de eerste Initial Public Offering (IPO) of beursintroductie van een Belgische voetbalclub. Het volledige prospectus - een lijvig document van honderden pagina’s met alle informatie en mogelijke risico’s - moet nog door de beurswaakhond FSMA worden goedgekeurd, maar het ziet ernaar uit dat de notering deze lente kan plaatsvinden.

Hoe en waar kunt u aandelen kopen?

Als de FSMA het prospectus heeft goedgekeurd, bepalen de zakenbanken de periode waarin u kunt intekenen. In principe kunt u vanaf de inschrijvingsdatum bij elke bank of beursmakelaar een order doorgeven om op een beursgang van een Belgisch bedrijf in te schrijven. U moet enkel meedelen hoeveel stuks u wilt kopen. Bij populaire beursgangen is er echter vaak meer vraag naar aandelen dan aanbod. Toen Kinepolis in 1998 naar het Brusselse koersenbord trok, was de vraag naar aandelen van de bioscoopgroep 75 keer groter dan het aanbod.

In zo’n geval leggen de begeleiders een prioriteitenlijst vast. Het is mogelijk dat de banken die niet bij de beursgang betrokken zijn, helemaal geen aandelen krijgen toegewezen. U maakt dus het meeste kans om aandelen te bemachtigen als u uw order plaatst bij een betrokken bank. Voor de Belgische particulieren zijn dat Belfius en het beurshuis Kepler Cheuvreux, dat diensten levert aan Belfius. Buitenlandse institutionele investeerders kunnen terecht bij JPMorgan, Credit Suisse en Berenberg. Als u geen klant bent bij de betrokken banken, moet u er een effectenrekening openen. Normaliter zijn er geen kosten verbonden aan het inschrijven op een beursgang.

Hoeveel aandelen kunt u kopen?

Er komen alleen bestaande aandelen naar de markt. Hoeveel er dat zullen zijn en welk percentage van het kapitaal ze zullen vertegenwoordigen, is nog niet bekend. De verkopende partij is Grizzly Sports, het vehikel van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke dat 94,34 procent van de aandelen bezit.

Als er meer vraag dan aanbod is, krijgt u wellicht niet alle aandelen die u vraagt. De begeleiders bepalen dan een verdeelsleutel. Eind jaren 90 was het bijna een spel om veel meer stukken te vragen dan men wou, omdat beleggers erop rekenden slechts een fractie van de gevraagde stukken te krijgen en de meeste beursintroducties toch een snelle winst opleverden. De term FLIPO stamt uit die tijd: een free lunch with an initial public offering.

Bij Kinepolis kreeg iedereen die minder dan 101 stuks vroeg niets. Ook bij beursgangen als die van Roularta of Van de Velde kregen de kleine beleggers amper stukken. Het is echter gevaarlijk om veel meer aandelen te vragen dan u wenst, want de kans bestaat dat er geen tekort is en u ze allemaal krijgt toegewezen en moet betalen. De voorbije jaren hebben we geen ‘Kinepolis-toestanden’ meer meegemaakt.

Wat kosten de aandelen?

Dat is nog niet bekend. De bestaande aandeelhouders en de begeleiders bepalen de prijs. Meestal gebeurt dat volgens de discount cashflow methode, die de verwachte toekomstige kasstromen voor de volgende tien jaar in rekening neemt, en volgens de prijzen van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven. Het is voorlopig onmogelijk te zeggen of Club Brugge duur of goedkoop naar de beurs komt. Al zijn er signalen dat het niet goedkoop zal zijn. De bankiers laten een waardering van 400 miljoen euro vallen, 6,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) en 17 keer de nettowinst.

In de meeste gevallen hanteert men geen vaste prijs, maar een prijsvork met een minimum- en maximumprijs.

In de meeste gevallen hanteert men geen vaste prijs, maar een prijsvork met een minimum- en maximumprijs. Institutionele beleggers kunnen dan doorgeven tegen welke koers ze bepaalde aantallen willen kopen. Op basis daarvan leggen de begeleidende bankiers de definitieve prijs vast. Als kleine belegger kunt u geen prijsvoorwaarden doorgeven. U betaalt altijd de prijs die de banken vastleggen.

Zijn er risico's aan verbonden?

Ja, zoals met elke investering in een bedrijf. De waardering is gestoeld op een verdere verbetering van de financiële cijfers. Club Brugge verwacht meer inkomsten door de bouw van een nieuw stadion dat meer toeschouwers kan ontvangen, en de creatie van een BeNeLiga met zowel Belgische als Nederlandse voetbalclubs. Het is niet zeker dat die er komt.

Bovendien blijken voetbalclubs zelden een goede investering, blijkt uit de koersevolutie van buitenlandse clubs. Veel hangt af van de sportieve prestaties, en die zijn geen zekerheid. Het 129 jaar oude Club Brugge heeft hier wel een stevige reputatie opgebouwd, en eindigde de voorbije seizoenen consistent op de eerste of tweede plaats in het Belgische klassement.

Daarnaast is de balans erg stevig. Club Brugge eindigde 2020 met een netto kaspositie.

Wat gebeurt tijdens de eerste noteringsdag?

Vanaf het moment dat de aandelen op de beurs noteren, bepalen de wetten van vraag en aanbod de koersvorming.

Blijft het aantal aandelen constant?

Een bedrijf kan altijd een kapitaalverhoging doorvoeren en nieuwe aandelen uitgeven. Veel biotech- en vastgoedbedrijven doen dat met de regelmaat van een klok. Als Club Brugge nieuwe investeringen wil doen en daar geld voor nodig heeft, kan het op die manier centen ophalen. Dat kan via een snelle procedure door de nieuwe aandelen - meestal met korting - alleen aan professionele beleggers aan te bieden, waardoor de kleine beleggers hun belang in de club zien verwateren. Hoe meer aandelen er worden gecreëerd, hoe kleiner het deel van de koek per aandeel, want dan moet de winst over meer stukken worden verdeeld. Soms gebeurt zo’n kapitaalverhoging met een voorkeurrecht voor alle aandeelhouders waardoor ook de kleine beleggers tegen dezelfde korting kunnen inschrijven.