Hoe slaat Microsoft zich door de coronacrisis

Microsoft profiteert van de shift naar online, maar heeft door de crisis ook problemen in de aanvoerketen.

Woensdag komt Microsoft nabeurs met kwartaalcijfers. Dan zien we welke impact de coronacrisis heeft op de verschillende onderdelen van 's werelds grootste softwarehuis. Die impact is niet evident. Want u moet niet denken dat Microsoft immuun is voor de coronacrisis.

More Personal Computing

Tuurlijk, de winstmotor van de jongste jaren is de software voor de cloud (Azure en Office365) en uiteraard weten we dat het bedrijf niet grotendeels uit fysieke fabrieken bestaat waar dingen geproduceerd worden. Maar een afdeling als 'More Personal Computing' omvat ook 'hardware' zoals de Xbox-spelconsole, de Surface-tablet en 'klassieke' Windows-softwarepakketten. En die zijn wel degelijk getroffen: 'De productie van Windows en Surface zijn sterker getroffen dan we dachten', erkende CEO Satya Nadella eind februari. 'De logistieke keten keert trager dan verwacht terug naar normaal.' Om die reden schrapte het bedrijf de omzetprognose - een omzet tussen 10,75 en 11,15 miljard dollar - voor deze tak.

RBC Capital Markets verwacht alvast dat de omzet van deze divisie uit zal komen op 9,96 miljard dollar. Analist Alex Zukin waarschuwt daarbij dat de problemen met de hardware eerst erger kunnen worden, voordat ze verminderen in de loop van het jaar. Het commentaar van Microsoft op het huidige kwartaal en de vooruitzichten voor dit segment moeten een licht werpen op de situatie van zijn Chinese aanvoerketen.

Clouddiensten

De clouddienstentak kende een stabiele groei in de afgelopen jaren, maar volgens analist Brent Bracelin van Piper Sandler kunnen e resultaten voor deze divisie gemixt uitvallen. 'Voor de lange termijn is de massale omschakeling van bedrijven naar de cloud een groeiaandrijver. Maar de groei van Azure kan nu teniet worden gedaan door onderbrekingen als gevolg van de coronacrisis in de traditionele clouddiensten.' Bracelin verwacht dat de omzet in de divisie uit zal komen op 12 miljard dollar, waarvan 5,2 miljard van Azure afkomstig zal zijn.

Thuiswerken