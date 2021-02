Hoe waardeer je een voetbalclub op de beurs?

In de financiële rekeningen van voetbalclubs kom je meer owngoals tegen dan goals. Dat maakt een koers-winstratio doorgaans onbruikbaar. De omzet moet als waarderingsparameter soelaas brengen.

Op de Europese beurzen noteren 23 voetbalclubs, waarvan zeven Deense. Veel clubs hebben een erg bescheiden beurswaarde. Ze hebben een kwalijke traditie op het vlak van degelijke, consistente resultaten. Het behalen van trofeeën is doorgaans belangrijker dan een mooi financieel resultaat. Een slecht trackrecord op financieel vlak drukt de waardering. Slechts twee clubs in Europa hebben een waardering boven 1 miljard euro: Manchester United en Juventus .

Ajax

In bijgaande tabel hebben we zeven bekende Europese voetbalclubs weerhouden met een beurswaarde boven 100 miljoen euro. Een ding hebben zes van de zeven clubs gemeen. Een koers-winstratio - de meest gebruikte waarderingsparameter - valt niet te berekenen wegens een jaarverlies over het recentst gepubliceerde boekjaar. Ajax Amsterdam is de enige die zwarte cijfers schrijft. Het aandeel noteert tegen 14 keer de winst.

Gelukkig is er altijd omzet en kunnen we een koers-omzetratio berekenen, een minder gebruikelijke parameter. Meteen wordt duidelijk dat Manchester United een heel eigen waardering heeft, met een torenhoge koers-omzetratio boven vier. Manchester is erin geslaagd uit te groeien tot een wereldmerk met supporters (en tv-geld) uit alle hoeken van de wereld. Manchester speelt ook op de beurs in een aparte categorie.

Bij vier clubs op het Europese vasteland, Ajax, Juventus, Celtic en Borussia Dortmund, is de koers-omzetratio opvallend vergelijkbaar: 1,6 à 1,8. De voetbalclubs zagen hun beurskoers in 2020 dalen door de uitbraak van corona, wat de inkomsten uit ticketing deed kelderen. Ticketing is een belangrijke pijler in de omzet van een voetbalclub, naast tv-rechten, merchandising, advertentie-inkomsten en, last but least, transfergelden.

233 miljoen Beurswaarde Club Brugge kan een beurswaarde van 233 miljoen euro halen.

Passen we de gemiddelde koers-omzetratio toe op de recordomzet van Club Brugge van 137 miljoen euro, dan komen we aan een waardering van 233 miljoen euro. Het omzetcijfer bij Club slaat op het boekjaar 2019-2020 en telde vier maanden corona. Het omzetcijfer bevat ook 35 miljoen euro uit de deelname aan de Champions League, wat we bezwaarlijk als recurrent kunnen beschouwen. Een nieuwe deelname dit jaar lijkt wel al zo goed als zeker.

Schommelingen

Wie in een voetbalaandeel stapt, moet kunnen omgaan met forse schommelingen. Als Club Brugge een belangrijke Europese wedstrijd verliest, kan je daags nadien een pak rammel verwachten op de beurs, toont de ervaring met aandelen als Ajax en Juventus. Er zijn amper of geen analisten die de voetbalclubs opvolgen en die de precieze impact van winst of verlies kunnen berekenen en meedelen. Het gevolg zijn vooral gevoelsmatige aan- en verkopen van beleggers op de beurs.

Wat bijdraagt aan een koersverloop met stevige pieken en dalen, is het ontbreken van een dividend. Omdat winsten zeldzaam zijn in deze sector, geldt dat ook voor winstuitkeringen. Opnieuw is Ajax de uitzondering. De voorbije 23 jaar heeft Ajax vijf keer een dividend uitgekeerd, waarvan wel drie keer de voorbije 5 jaar.