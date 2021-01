Hoeveel abonnees heeft Netflix?

De comakijkkoning Netflix verwacht dat het aantal betalende leden in het vierde kwartaal is gestegen tot boven de 200 miljoen.

Dinsdag komt Netflix met zijn cijfers over het vierde kwartaal. Het aandeel steeg sterk na dee coronacrisis, omdat mensen door de lockdowns massaal zijn gaan comakijken. Maar het aandeel staat nu ongeveer net zo hoog als zes maanden geleden, beleggers lijken toch wat bezorgd.

De coronamaatregelen zorgden voor meer abonnees bij Netflix. Maar beleggers zullen er dinsdag goed op letten of de sterke groei in het aantal abonnees aanhoudt. Bij de resultaten over het derde kwartaal bleek dat Netflix er maar 2,2 miljoen abonnees bij kreeg, terwijl analisten er 3,3 hadden verwacht. Daarmee begon de angst te ontstaan dat de groei zou vertragen.

Concurrentie

Netflix krijgt ook steeds meer last van concurrentie. De streamingapp Disney+, dat het entertainmentbedrijf Disney eind 2019 lanceerde, heeft inmiddels al 80 miljoen betalende abonnees. Ter vergelijking: Netflix heeft 195.000 leden en verwachtte eerder dat dit aantal in het vierde kwartaal is opgelopen tot 201,2 miljoen. Dat Disney terrein wint blijkt ook uit onderzoek van de media-onderzoeker Nielsen. Daaruit bleek dat zeven van de tien meest gestreamde films in 2020 gekeken werden op Disney+.

Daarnaast nam Netflix slechts 28 procent van de streamingtijd voor zijn rekening tegenover 31 procent in 2019. Disney+ was goed voor 6 procent van de streamingtijd.