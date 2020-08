Hoeveel last had Deceuninck van corona?

De onderneming heeft in het tweede kwartaal flink last gehad van de lockdownmaatregelen. CEO Francis Van Eeckhout zei in een interview met De Tijd dat de lockdown de groep 'een paar honderdduizend euro per dag' zou kosten in België alleen. Het bedrijf had onder andere te lijden onder de bouwstop, omdat die sector een grote afnemer van pvc-profielen is. Om de kosten te verlagen zei het bedrijf een reeks maatregelen te nemen. Een van die ingrepen was het ontslag van 230 mensen in de VS. Daarnaast werden de vergoedingen van de bestuurders en het management verlaagd en werd over heel 2019 geen dividend uitgekeerd.