Hoeveel verdiende Best Buy aan onlineverkopen?

Best Buy ziet de online verkopen stevig toenemen door de coronacrisis.

Best Buy komt dinsdag met zijn cijfers over het tweede kwartaal, dat loopt van mei tot juli. De markt voorziet voor de elektronicaketen een winst per aandeel van 1,08 dollar en een omzet van 9,7 miljard dollar. Voor het hele boekjaar verwachten analisten een omzet van 43,5 miljard dollar.

De cijfers zijn geen totale verrassing meer, want half juli zei het bedrijf al dat de verkoop in het tweede kwartaal met 2,5 procent was gestegen vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar. Vooral de onlineverkoop steeg explosief. De omzet uit onlinebestellingen steeg met 255 procent dankzij een forse groei in de vraag naar computers, huishoudelijke apparaten en tablets.

Daarmee weet de elektronicagroep goed te profiteren van de boomende e-commerce. Door de coronacrisis moesten veel fysieke winkels sluiten, waardoor consumenten massaal overgingen tot het kopen in webshops. Daarmee kwam de transitie van fysiek winkelen naar online shoppen in een stroomversnelling. Die acceleratie is ook in Europa te zien. De postgroep Bpost en de supermarktketen Ahold Delhaize zagen respectievelijk hun pakjes- en onlinehandel tijdens de pandemie fors toenemen.