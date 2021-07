Hoge toppen, diepe dalen voor Virgin Galactic

Zondag maakte Richard Branson met zijn Virgin Galactic de eerste commerciële ruimtevlucht. Een perfecte stunt om daags nadien de uitgifte van nieuwe aandelen aan te kondigen, maar die operatie doet de koers weer hard landen.

De beurzen openden wispelturig op maandag. Anderhalf uur na opening noteert de Dow Jones 0,3 procent hoger. De S&P-500 stijgt 0,2 procent en de Nasdaq moet nog steeds beslissen welke kant hij op wil gaan. De eerste commerciële ruimtevlucht van Virgin Galactic gisteren was alvast spectaculairder dan de eerste beursdag van de week.

Virgin Galactic

Richard Branson heeft officieel de duurste dick measuring contest uit de recente geschiedenis gewonnen. De afgelopen jaren was er een strijd tussen de superrijken ontstaan om zo snel mogelijk van de planeet te verdwijnen in een raket.

Branson, de CEO van Virgin Galactic, won zondag de eerste etappe van die strijd. Zijn Virgin Glactic slaagde er als eerste in om een commerciële ruimtevlucht uit te voeren.

In de weken voorafgaand aan de vlucht stuwde de hype het aandeel van Virgin Galactic fors. Samen met de geslaagde vlucht bood dat een ideale kans om kapitaal bij te tanken, moet Branson gedacht hebben. Dus kondigde zijn bedrijf maandag aan tot voor 500 miljoen dollar aan nieuwe aandelen te verkopen. Beleggers zetten de miljardair prompt weer met de voeten op de grond en stuurden het aandeel in New York tot 12 procent lager.

Nordstrom

De keten voor luxekleding Nordstrom heeft net als veel winkels moeite met de comeback na corona. Veel mensen zijn tijdens de lockdowns gewend geraakt aan het gemak van online kleren kopen. Om klanten terug naar zowel de winkels als de website te lokken bundelt Nordstrom de krachten met de onlinegigant Asos. Daarmee mikt de keten vooral op de jonge klant, voor wie onlineshoppen een tweede natuur is. Nordstrom neemt daarvoor een minderheidsbelang in Asos. De kledinggroep wint 0,5 procent op de beurs.

ByteDance

ByteDance zal dan weer niet snel te zien zijn op de New Yorkse koersborden. De Chinese TikTok-moeder borg eind maart haar plannen voor een beursintroductie (IPO) in New York of Hongkong definitief op, nadat de Chinese toezichthouder duidelijk had gemaakt dat het techconglomeraat beter op zijn databeveiliging zou focussen. Dat schrijft de zakenkrant The Wall Street Journal.