Hoger dividend en opnieuw bonussen na topjaar Sofina

De Brusselse holding Sofina slaagde er in 2018 in te ontsnappen aan de dalende beurstrend. Daaruit volgt een hogere dividend en een stevige bonus voor de toplui.

In een update in januari had Sofina al verklapt dat het een boerenjaar had neergezet. Daardoor mag het brutodividend voor het 54ste jaar op rij stijgen. De aandeelhouders, die vorig jaar 2,67 euro bruto kregen, mogen een winstuitkering van 2,79 euro per aandeel verwachten.

De portefeuille van Sofina dikte met dubbele cijfers aan in een jaar dat ongeveer alle wereldbeurzen negatief afsloten. Wie zo’n prestatie neerzet, verdient een extraatje. Het loon van CEO Harold Boël maakt nu een sprong van een half miljoen euro naar 2 miljoen euro.

Sofina heeft de laatste jaren een boontje voor groeiaandelen, en is sinds 2017 voor minder dan de helft belegd in Europa. De afbouw van historische participaties in Colruyt en de Franse satellietuitbater SES gaat voort, ook in 2019. Sofina pikte de Belgische supermarktgroep op in 1975, en stapt nu uit, terwijl de koers record na record laat optekenen. Het aandeel van SES kwam in 1998 in portefeuille, en gaat nu al een paar jaar bergaf. Die uitstap gaat heel snel: vorig jaar gingen 12 miljoen stukken de deur uit, en Sofina had er rond de jaarwisseling nog 7,3 miljoen over.

In februari kwam Giphy in portefeuille, dat een online doorzoekbare catalogus van bewegende videoclips zonder geluid heeft. In maart investeerde Sofina in het Indiase Dailyhunt, dat nieuws bundelt in regionale talen.