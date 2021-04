Hogere olieproductie brengt klein beetje verlichting voor tankersector

De geleidelijke afbouw van de productiebeperkingen die de OPEC+ doorvoert, is een opsteker voor de tankersector. De impact blijft echter beperkt, meent Euronav-woordvoerder Brian Gallagher.

De vergadering van de OPEC+ van donderdag leverde een verrassend resultaat op. In plaats van de al zowat een jaar geldende productiebeperkingen door te trekken, besloten de olielanden onverwacht de productie in stappen te verhogen vanaf mei. Tegen juli zullen de 13 OPEC-landen en tien andere olieproducenten (waaronder Rusland) ruim 2 miljoen vaten ruwe olie extra bovenhalen. Daarmee is een kwart van de beperkingen ongedaan gemaakt.

Het is positief dat de olieproductie toeneemt. Niettemin blijft nog een groot deel van de productiebeperkingen buiten schot. Brian Gallagher Hoofd IR bij Euronav

Dat zou goed nieuws moeten zijn voor tankeroperatoren aangezien er meer ladingen komen. ‘Het is een aangename, zij het kleine verrassing’, zegt Gallagher. ‘Het is zeker positief dat de productie toeneemt. Niettemin blijft nog een groot deel van de productiebeperkingen buiten schot.’ Hij noemt het wel een goede zaak voor de tankersector dat er nu drie maanden visibiliteit is.

Het aandeel Euronav kon vorige donderdag in Brussel niet meer reageren op het nieuws, maar wel in New York. Daar ging de koers 0,8 procent hoger. Op Goede Vrijdag was er noch in Brussel noch in New York handel. Maandag was Wall Street wel open en bleef het aandeel Euronav zo goed als stabiel

Uitdagende marktomstandigheden

Ook al komt er iets meer olie op de markt, de problemen van de tankersector zijn nog lang niet voorbij. In het persbericht van vorige week over de definitieve jaarresultaten wond CEO Hugo De Stoop van Euronav er geen doekjes om: ‘De huidige marktomstandigheden zijn bij de meest uitdagende in de recente geschiedenis van olietankerrederijen.'

Door de coronapandemie en de lockdowns is de vraag naar olie sterk gedaald, waarop de OPEC+ zijn productie verminderde. Het gevolg is een tankermarkt die uit balans is: te veel schepen jagen op te weinig ladingen. Dat resulteert in extreem lage vrachttarieven voor VLCC’s (supertankers van 200.000 tot 320.000 ton) en Suezmax-tankers (120.000 tot 200.000 ton), de twee tankertypes die het gros van Euronavs vloot uitmaken. De derde coronagolf die in Europa woedt, heeft de heropening van de economie - en het herstel van de vraag naar olie - bovendien met enkele maanden vertraagd.

Overaanbod

De productieverhoging met 2 miljoen vaten per dag is een goede zaak voor het sentiment, maar zal de vrachttarieven - die een stuk onder het break-evenpunt liggen - niet sterk doen opveren, verwacht Gallagher. Een extra volume van 2 miljoen vaten per dag stemt overeen met 60 VLCC-ladingen per maand. Daar staat tegenover dat er momenteel een overaanbod van tonnage is van meer dan 30 procent, of zowat 250 supertankers.

De recente blokkade van het Suezkanaal heeft de tankervrachttarieven wat doen stijgen, maar onvoldoende om ze winstgevend te maken, zegt Gallagher. Er kwamen geen schepen van Euronav vast te zitten. ‘Vooral kleinere tankers varen door het Suezkanaal.’ De verwachting van Euronav blijft onveranderd: een herstel van de vrachttarieven vanaf het derde kwartaal.