Hollandse midcaps spelen pannen van het dak

Op de beurs van Amsterdam spelen de middelgrote aandelen sinds kort de pannen van het dak. Veel bedrijven die vorig jaar zwaar zijn afgestraft, verrassen met beter dan verwachte resultaten.

De Nederlandse index van middelgrote aandelen AMX noteert sinds Nieuwjaar 13 procent hoger. Dat is een pak beter dan de AEX-index met de grootste 25 aandelen, die in dezelfde periode 6 procent herstelde. Vorig jaar kreeg de AMX een pandoering van 21 procent.

'Dat de herstelbeweging bij sommige aandelen zo fors is, heeft voor een groot stuk te maken met de vaak te sterke afstraffing voordien', stelt de vermogensbeheerder InsingerGilissen. 'Beleggers schatten de situatie soms te pessimistisch in. Gelukkig zijn veel bedrijven voldoende gezond om een wat slechter jaar te overbruggen, zelfs zonder in het dividend te moeten hakken. De markt heeft vaak de neiging om te overdrijven, zowel naar onderen als naar boven toe.'

Sterke groei

De Nederlandse bedrijven lijden minder dan hun Europese lotgenoten onder de slabakkende groei. Onze noorderburen exporteerden in het vierde kwartaal 1,3 procent meer tegenover dezelfde periode in 2017. Bovendien profiteren ze van een sterke binnenlandse vraag. De Hollandse gezinnen gaven 2 procent meer uit. De investeringen groeiden zelfs met 3,7 procent. Met een economische groei van 2 procent zit Nederland bij de top van Europa.

Op een Nederlandse aandeleninkoop betaalt u geen belastingen, bij een dividenduitkering betaalt u twee keer belastingen, de Nederlandse roerende voorheffing en de Belgische.

Donderdag legden opnieuw enkele middelgrote Nederlandse bedrijven sterke cijfers voor. Het ingenieursbureau Arcadis trekt de kar met een spurt van 17 procent. 'De problemen met het werkkapitaal waar Arcadis in het verleden mee kampte, lijken verdwenen, wat wordt onderstreept door de sterker dan verwachte kasstroomontwikkeling en de lagere nettoschuld', oordeelt analist Quirijn Mulder van ING. Terwijl sommigen een schrapping van het dividend hadden gevreesd, blijft dat overeind.

SBM Offshore

De toeleverancier aan de oliesector SBM Offshore dikt 7 procent aan. De onderneming, die last had van een omkoopschandaal in Brazilië, profiteert van het herstel in de energiesector. 'Verrassend zijn de sterke verhoging van het dividend met bijna de helft en een inkoopprogramma van eigen aandelen van 200 miljoen dollar', zegt Cédric Duinslaeger van KBC Securities. 'Dat brengt het rendement voor de aandeelhouders op 8 procent, en toont het vertrouwen aan in de cashflows voor dit jaar.'

De informaticagroep Ordina wint 5 procent. De specialist in digitalisering wist de omzet 4 procent op te krikken, terwijl hij zijn marge fors kon verhogen van 5,4 naar 6,2 procent. België was een van de beste markten voor Ordina. De groei bedroeg er 13 procent. De cijfers lijken de neergang van de koers met ruim een kwart sinds de zomer niet te rechtvaardigen. Eerder deze week herstelde het aandeel al fors hoger door overnamespeculatie.

Inkoopprogramma's

Ook enkele grotere kleppers legden beter dan verwachte cijfers voor, al ontgoochelden financiële reuzen als Aegon en ABN AMRO . De vitaminemaker DSM doet er 8 procent bij, nadat de brutobedrijfswinst vorig jaar met 26 procent was aangedikt. Dit jaar mikt DSM op een toename van 5 à 10 procent. Het zijn cijfers die de najaarscorrectie niet rechtvaardigen. DSM trekt ook het dividend fors op, én gaat onverwacht voor 1 miljard euro eigen aandelen inkopen.

Het inkoopprogramma van DSM is een leuk valentijnscadeau. ING