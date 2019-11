Hollywoodfilm weegt op aandeel van chemiereus

De Oscarkandidaat 'Dark Waters' werpt een donker licht op de praktijken van DuPont Chemical. De film kwam vrijdag in de VS in de zalen.

Parkersburg, West-Virginia, 1998. Bedrijfsadvocaat Robert Bilott (vertolkt door Mark Ruffalo) ontdekt een duister verband tussen een aantal onverklaarde sterfgevallen en een van de grootste bedrijven ter wereld. Hij zet zijn leven en carrière op het spel om de waarheid aan het licht te brengen.

Het waargebeurde 'Dark Waters', in een regie van Todd Haynes, brengt het pijnlijkste hoofdstuk in de geschiedenis van DuPont Chemical in herinnering. De chemiereus loosde grote hoeveelheden van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA), waardoor het drinkwater in bepaalde gebieden in de VS besmet raakte. Perfluoroctaanzuur is een kankerverwekkende stof die het voortplantingssysteem en de hormoonhuishouding ontregelt en bij een grote blootstelling dodelijk is.

Trailer Dark Waters - De film brengt een milieuschandaal bij chemiereus DuPont in herinnering.

Vergrootglas

Tot dusver was het DuPont redelijk gelukt om de zaak uit de internationale aandacht te houden. Het concern betaalde in 2005 een recordboete aan het Amerikaans milieuagentschap. Vervolgens splitste het de bewuste activiteiten af in een apart bedrijf Chemours Inc., dat het naar de beurs bracht.

De twee bedrijven kwamen in 2017 overeen om een schikking van 671 miljoen dollar, gerelateerd aan 3.000 rechtszaken, onderling te verdelen. Maar andere rechtsclaims zijn nog hangende en komen door de film extra onder de aandacht. 'Dark Waters' is geen kleine productie, maar een Hollywoodblockbuster die in maart naar alle waarschijnlijkheid meedingt bij de Oscars.

''Dark Waters' legt een wereldwijd vergrootglas op de vele schadeclaims die nog tegen DuPont lopen en dat kan druk zetten op de koers', waarschuwde Christopher Perrella, analist bij Bloomberg.

De aandelen van Chemours en DuPont liggen, los van de film, niet bepaald in de gratie van beleggers dit jaar. Wie in januari in DuPont investeerde, zit op een verlies van 41 procent. Wie in Chemours stapte, boekte 48 procent verlies.

De aandelen van DuPont zijn wel met 9 procent gestegen sinds de kwartaalresultaten op 31 oktober. Maar sinds de filmrelease vrijdag ging er opnieuw 3 procent van de koers. Bij Chemours, dat in de film evenwel niet bij naam wordt genoemd, ging er 5 procent af sinds vrijdag. Maar dat effect lijkt vandaag, drie beursdagen na de première van de film, uitgevlakt. Beide staan op winst in de Amerikaanse voorbeurshandel.

Koopadvies

Deutsche Bank ziet de film zelfs als een troef voor het aandeel. De analisten denken dat het DuPont zal aanzetten klaarheid te scheppen over de lopende rechtszaken en hun impact op de winst. De bank zette DuPont vorige week nog op zijn kooplijst met de impliciete boodschap: 'Meer dan wat pr-hoofdpijn zal 'Dark Waters' DuPont niet opleveren.'