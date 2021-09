Home Invest Belgium ziet dividend harder groeien dan inflatie

De vastgoedspeler profiteert van een gunstige huurmarkt en ziet ook de toekomst zonnig tegemoet.

Home Invest Belgium kwam donderdagavond met de resultaten van het eerste halfjaar. Het operationele resultaat op de portefeuille van de vastgoedgroep steeg met 11,3 procent naar 8,53 miljoen euro, waarbij de operationele marge toenam met 6 procentpunten tot 64,5 procent. De epra-winst per aandeel klom met 11,4 procent naar 2,11 euro.

Het bedrijf wist de kosten onder controle te houden en profiteert daarnaast van een sterke vraag naar huurwoningen. Mede dankzij dat laatste nam de gemiddelde bezettingsgraad toe van 94,5 naar 96,9 procent. De reële waarde van de vastgoedportefeuille veerde op met 3,5 procent tot 645,73 miljoen euro.

De residentiële vastgoedmarkt blijft zich gunstig ontwikkelen in de steden waar we actief zijn. Home Invest

Belangrijk voor het dividend is nog het uitkeerbaar resultaat, de epra-winst vermeerderd met de gerealiseerde uitkeerbare meerwaarden op verkopen. Dat cijfer bedroeg in het eerste semester 8,73 miljoen euro ofwel 2,66 euro per aandeel. 'De verkopen van vastgoedbeleggingen gerealiseerd in de eerste jaarhelft resulteerden in een meerwaarde van 1,79 miljoen euro ten opzichte van de aanschaffingswaarde.'

Dividend

Home Invest keerde over het boekjaar 2020 een dividend uit van 4,95 euro per aandeel. Voor 2021 en de daarop volgende jaren voorziet het management een jaarlijkse stijging boven de inflatie. Dat is volgens de gvv mogelijk omdat de huurinkomsten geïndexeerd zijn en door een beheersing van de operationele kosten.

Home Invest Belgium blikt optimistisch vooruit. 'De residentiële vastgoedmarkt blijft zich gunstig ontwikkelen in de steden waar we actief zijn. Dat is voornamelijk het gevolg van de lange termijn trend van urbanisatie en een groeiend aandeel van huurders in de grootsteden.' Dat laatste is volgens Home Invest het gevolg van een wijzigende houding tegenover privé-eigendom en deelconcepten.

Schulden

De onderneming heeft een schuldgraad van 51,29 procent en heeft nog voor 40 miljoen euro aan vrij beschikbare kredietlijnen. 'Rekening houdende met de strategie om de schuldgraad op middellange en lange termijn beneden 55 procent te houden, beschikken we nog over een bijkomende schuldcapaciteit van 57,68 miljoen euro om nieuwe investeringen te financieren.'