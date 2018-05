Hommels zorgen voor herontdekking van Floridienne

De rally heeft alles te maken met een recente kapitaalverhoging bij Biobest , een van de drie dochters van Floridienne. Mérieux Développement, een Franse durfkapitalist die zich specialiseert in de gezondheidssector, stak 10 miljoen euro in de verdeler van hommels en bijen. Biobest gebruikt die beestjes als natuurlijke bestuivers voor gewassen. Daarnaast zijn er andere insecten om plagen te bestrijden.

'Deze instap waardeert BioBest op 145,5 miljoen euro, wat een pak hoger is dan verwacht', reageert KBC Securities-analist Guy Sips. Sips gebruikt voor Floridienne een som-van-de-delen-waardering. ‘De hogere waardering voor Biobest deed mijn koersdoel met 20 euro stijgen van 190 naar 210 euro per aandeel’, vervolgt Sips.

De analist krikte ook zijn advies op van ‘houden’ tot ‘bijkopen’, maar de koers zit al een eind boven het koersdoel. 'Nu denken beleggers dat er mogelijk nog meer verborgen waarde zit in Floridienne. Ook voor ons als analist is Floridienne een beetje een zwarte doos’, zegt Sips.

Floridienne heeft verder nog een tak feestelijke voeding (slakken, escargots, Sint-Jacobsschelpen, zalm) en een chemietak. Sips: 'De feestelijke voeding is zeer rendabel. Het enige jammere is dat de afdeling telkens enorm afhangt van de laatste twee weken van het jaar.’

In de chemiedivisie zet het filiaal SNAM in op het hergebruik van batterijen van elektrische en hybride wagens. Ook dat moet een groeipool worden. ‘Toch ben ik over de chemietak een beetje voorzichtig. Floridienne is met die afdeling ook aanwezig in Turkije en zal dus last hebben van de zwakke lira.’