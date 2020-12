'Hondsdolle' beleggers jagen op beursintroducties

De beleggerseuforie rond de beursdebuten van Amerikaanse techbedrijven houdt aan nu ook Airbnb donderdag hoger knalde. Sommige beurswatchers worden ongemakkelijk bij zoveel ‘hondsdol’ enthousiasme voor overwegend verlieslatende bedrijven.

Na het spetterende beursdebuut van de maaltijdkoerier DoorDash woensdag was het donderdag de beurt aan Airbnb. Het aandeel van het kamerverhuurplatform steeg bij zijn eerste koersvorming op de Nasdaq-beurs liefst 115 procent boven de introductieprijs, die in de voorgaande dagen al flink was opgetrokken als reactie op de enorme beleggersinteresse.

Een dag eerder was debutant DoorDash 86 procent hoger gespurt naar een beurswaarde van 60 miljard dollar, bijna viermaal zoveel als de waarde die nog maar in juni op het bedrijf was gekleefd bij een private kapitaalronde. In de schaduw van DoorDash boekte het softwarebedrijf C3.ai op dezelfde dag een nog spectaculairdere koerswinst bij zijn debuut: +120 procent.

‘Hondsdol geld’, zo omschrijft de bekende beurswatcher Jim Cramer de gretigheid waarmee beleggers hun portefeuille openen voor nieuwkomers als DoorDash. ‘Het gaat hier om geld van beleggers die niet echt wakker liggen van de openingskoers’ en de ‘discipline’ laten varen, waarschuwt de beursgoeroe van de zakenzender CNBC. Zonder die discipline ziet Cramer de dotcomzeepbeljaren weer opdoemen. Hij verwijst onder meer naar het blinde enthousiasme van jonge ‘Robinhood’-beleggers, genoemd naar de populaire app waarmee ze makkelijk kunnen beleggen. Zij vormen een onberekenbare factor die de waardering van beursnieuwkomers bemoeilijkt.

Bezorgdheid

Ook elders klinkt bezorgdheid over het euforische klimaat in de VS, waar de beurzen sinds kort de slotrecords aan elkaar rijgen en de coronapandemie allang vergeten lijkt. Meerdere beurshuizen waarschuwden eerder deze week voor een mogelijke correctie nu de beleggers zichzelf voorbij lijken te hollen.

Beursintroducties (IPO's) doen het extra goed dit jaar, met een rendement van 108 procent voor wie begin dit jaar via een tracker van Renaissance Capital belegde in Amerikaanse IPO’s. Dat is een veelvoud van de winst die de S&P500-aandelenindex in dezelfde periode realiseerde. Toch is de grote meerderheid van die nieuwkomers nog verlieslatend. Van het 200-tal bedrijven dat dit jaar naar de Amerikaanse beurs trok, draait 80 procent een verlies. Dat belette hen niet op hun eerste beursdag een gemiddelde koerswinst van 27 procent te boeken, becijferde het financiële nieuwsbureau Bloomberg.