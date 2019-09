Hongkongse beurs aast op London Stock Exchange

Door een mogelijke deal met Hongkong, dreigt de Londense beurs te breken met een eerdere overnamedeal met Refinitiv.

Er is een opmerkelijk huwelijk in de maak tussen de beurzen van Hongkong en London. Want Hong Kong Exchange (HKEX) doet een bod op de London Stock Exchange (LSE) .

De Hongkongse beurs biedt 20,45 pond (22,94 euro) per aandeel. Daarnaast krijgen de aandeelhouders van de LSE nog 2.495 nieuwe aandelen HKEX per aandeel LSE. Dat brengt het totale bod op 29,6 miljard pond, ofwel 83,61 pond per aandeel.

Het bod is 23 procent hoger dan de slotkoers van dinsdag, waardoor beleggers het aandeel vandaag met 5,5 procent hoger sturen.

'Door de HKEX en de LSE samen te brengen zullen we de wereldwijde kapitaalmarkten herdefiniëren voor de komende decennia. Beide bedrijven hebben een geweldig merk, financiële kracht en hebben bewezen te kunnen groeien. Samen zullen we het Oosten en het Westen verbinden', zegt HKEX-CEO Charles Li.