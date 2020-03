Hoop op Fed-actie zet Wall Street op winst

Een van de manieren om besmetting door het coronavirus tegen te gaan is je neus snuiten in een papieren zakdoek en die vervolgens in de vuilnisbak gooien.

Speculatie dat de Federal Reserve binnenkort de rente gaat verlagen doet de Amerikaanse beurzen opveren. De vrees voor een zware ontwrichting van het economisch leven door het coronavirus blijft echter.

De breed samengestelde S&P500-index trok in de vroege handel tot 1,2 procent hoger, maar intussen is de winst al flink bekoeld. Behalve virusvrees speelt ook een zwakker dan verwacht cijfer over de activiteit van de Amerikaanse fabrieken mee. De ISM-index, het resultaat van een rondvraag bij de aankoopdirecteurs, zakte in februari tot 50,1 van 50,9 in januari. Aangezien 50 de grens is tussen groei en krimp, betekent dit dat de industrie in de VS nagenoeg stagneert.

Een hoopvol signaal voor veel beleggers was het korte persbericht dat de Federal Reserve vrijdagavond de wereld in stuurde. Daarin zei de Fed de ontwikkelingen van het coronavirus en de impact op de economie nauwgezet op te volgen en ‘passend’ te zullen handelen om de economie te ondersteunen. Een renteverlaging lijkt er dus aan te komen in de VS.

Omstreeks 16.30 uur noteert de Dow Jones 0,5 procent in de plus. De S&P500 wint 0,1 procent, de Nasdaq Composite eveneens.

In de toeristische sector krijgen de aandelen van cruisemaatschappijen opnieuw klappen. Nadat enkele cruiseschepen in quarantaine werden geplaatst omdat er aan boord mensen waren besmet met het coronavirus, is de cruiseformule voor velen minder aantrekkelijk geworden. Norwegian Cruise Line zakt bijna 7 procent, Carnival 5,5 procent en Royal Caribbean Cruises 3,5 procent. Ook hotelgroepen en luchtvaartmaatschappijen staan onder druk. Hilton Worldwide gaat 2,6 procent lager en United Airlines Holdings 6,1 procent.

Fabrikanten van zepen en schoonmaakmiddelen doen het dan weer goed. Colgate-Palmolive , de groep boven merknamen als Sanex en Ajax, wint 4,2 procent. Voor Kimberly-Clark is er 3,6 procent winst. Kimberly-Clark is het moederbedrijf van Kleenex, wellicht het bekendste merk van papieren zakdoekjes en die worden sterk aangeraden om coronabesmetting te voorkomen.

Een van de sterkste stijgers in New York is Forty Seven . Het biotechbedrijf wordt voor 4,9 miljard overgenomen door Gilead Sciences . Deze laatste, bij ons onder meer bekend als samenwerkingspartner van Galapagos, biedt 95,50 dollar cash per aandeel Forty Seven. Dat is 96 procent meer dan de slotkoers van vorige donderdag, net vóór Bloomberg onthulde dat Gilead toenadering zocht.

Gileads interesse voor Forty Seven – ook andere partijen hadden hun oog op het Californische bedrijf laten valen – heeft alles te maken met magrolimab, een experimenteel kankermedicijn dat diverse soorten leukemie en lymfoom zou kunnen behandelen. Het middel zit nog in vroege klinische onderzoeksfases.