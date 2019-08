Hoop op handelsdeal zet Wall Street op winst

Een klant laadt een nieuwe televisie in zijn wagen voor een Best Buy-winkel in Alexandria, Virginia.

De Amerikaanse beurzen laten net als de Europese mooie winsten optekenen. Beleggers durven weer in een handelsakkoord geloven nadat China optimistisch klonk over een mogelijke oplossing van het conflict.

China reageerde heel rustig op de officiële aankondiging van een extra heffing van 5 procent op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Volgens Peking is het noodzakelijk manieren te zoeken om de handelsoorlog af te koelen.

‘China heeft heel wat vergeldingsmogelijkheden, maar denkt dat de kwestie die nu aan de orde is, rond het verwijderen van nieuwe tarieven draait om zo een escalatie van de handelsoorlog te voorkomen’, zei Gao Feng, woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel, donderdag in Peking.

Volgens het ministerie bespreken de VS en China momenteel de mogelijkheid om in september weer te gaan onderhandelen. China hoopt dat de VS alsnog zullen afzien van de bijkomende heffing.

Rond 16 uur Belgische tijd wint de Dow Jones 1,15 procent en gaat de S&P500 1,2 procent hoger. De winst van de Nasdaq Composite is nog een tikkeltje groter: 1,5 procent.

Aandelen van handelsgevoelige bedrijven worden opgepikt. Apple , dat het grootste deel van zijn producten in China laat maken, stijgt 1,4 procent. Van vliegtuigbouwer Boeing (+1,2%) is China de grootste klant.

Ook chipfabrikanten die een groot deel van hun omzet uit China halen, zitten in de lift. Intel stijgt 2,4 procent, Qualcomm 2 procent en Advanced Micro Devices 2,3 procent.

Best Buy

Twee consumentgerichte bedrijven stuurden voorbeurs een omzetalarm uit omdat ze de gevolgen van de handelsoorlog vrezen.

Best Buy maakt zich zorgen over het consumentengedrag in de tweede jaarhelft. De keten van elektronicawinkels vreest dat de Amerikanen minder zullen kopen door de nieuwe douanetarieven op een hele reeks Chinese producten die op komst zijn. Onder meer smartphones en spelconsoles worden geviseerd, naast heel wat andere elektronica.

Best Buy heeft de omzetprognose bij constant aantal winkels vernauwd. In plaats van 0,5 tot 2,5 procent groei rekent de keten nu op 0,7 tot 1,7 procent groei. Analisten rekenden tot dusver op 2 procent.

In het tweede kwartaal (dat op 3 augustus ten einde liep) steeg de verkoop bij gelijk aantal winkels van Best Buys met 1,6 procent. Analisten rekenden op 2,15 procent. De winst per aandeel voor eenmalige elementen was wel hoger dan verwacht: 1,08 dollar tegen 99 cent. Best Buy krijgt een klap van 9 procent.

Abercrombie

Abercrombie & Fitch dondert 12,9 procent lager. De Amerikaanse kledingketen leed in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar (de 13 weken tot 3 augustus) een verlies van 48 dollarcent per aandeel. Dat is iets beter dan verwacht: analisten hadden een verlies van 53 cent verwacht. De omzetevolutie viel echter tegen: de verkoop bleef stabiel bij gelijkblijvende aantal winkels waar analisten een kleine stijging van 0,6 procent hadden verwacht.