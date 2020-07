Hoop op inhaalbeweging Europese beurzen neemt toe

De vooruitzichten voor de Europese aandelenmarkten verbeteren, waardoor ze beter kunnen presteren dan de Amerikaanse beurzen. Dat zeggen sommige strategen.

Staat de langverhoopte inhaalbeweging van de Europese beurzen eindelijk voor de deur? De Europese aandelenmarkten presteren al jaren veel zwakker dan de Amerikaanse beurzen. Een van de belangrijkste redenen is de daling van de bankaandelen, die zwaar wegen in de Europese beursindexen. Omgekeerd zijn de technologieaandelen, die de Amerikaanse indexen domineren, fors gestegen (zie grafiek).

Het verschil in beursprestatie tussen Europa en de VS was bijna nog nooit zo groot. UBS-strategen

Het gevolg is dat Amerikaanse aandelen gemiddeld veel duurder zijn dan Europese. Het verschil qua beursprestatie en waardering was bijna nog nooit zo groot, signaleert UBS. De Zwitserse grootbank zegt dat drie katalysatoren een inhaalbeweging van de Europese beurzen kunnen lanceren. Ze verwijst naar een verbetering van het winstmomentum, de afbouw van de lockdown en de steun aan de arbeidsmarkt.

Schermvullende weergave

UBS onderstreept dat het winstmomentum in Europa voor het eerst in drie jaar even goed is als in de VS. Met winstmomentum bedoelt de bank de verandering van de winst per aandeel over een periode van drie maanden. 'In 2015 en in de eerste helft van 2017, toen het winstmomentum in Europa beter was dan in de VS, presteerden de Europese aandelenmarkten beter dan de Amerikaanse.'

Opflakkering pandemie

Ook de versoepeling van de lockdown kan volgens UBS de Europese beurzen een duw in de rug geven. Ondanks recente opflakkeringen van de pandemie in Catalonië, Lissabon, Noordrijn-Westfalen en het noordoosten van Italië heeft Europa de gezondheidscrisis beter onder controle dan de VS.

Wij investeren meer dan normaal in Europese aandelen. Fondsengigant BlackRock

Dat is ook een van de redenen waarom BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, onlangs optimistischer werd over de Europese beurzen. BlackRock investeert nu meer dan normaal in Europese aandelen, terwijl dat tot voor kort minder dan normaal was. De vermogensbeheerder vreest een langdurige pandemie in de VS en geeft daarom Amerikaanse aandelen niet langer een groter dan gemiddeld gewicht in de portefeuilles.

Europees herstelfonds

UBS vindt ook de Europese steunmaatregelen voor de arbeidsmarkt een troef voor de Europese beurzen. 'De stelsels van tijdelijke werkloosheid ondersteunen de consumptie en verminderen de loonkosten van de bedrijven.' In de VS kregen bedrijven die de werkgelegenheid op peil houden steun van de overheid. Maar die steun loopt ten einde. BlackRock verwacht dat de begrotingsstimulus van de Amerikaanse regering geleidelijk uitdooft.

Ook de vermogensbeheerder Puilaetco werd wat minder somber over Europese aandelen, hoewel hij nog altijd iets meer investeert in Amerikaanse aandelen. 'We hebben het gewicht van Europese aandelen verhoogd van kleiner dan gemiddeld naar neutraal', zegt hoofdstrateeg Frank Vranken.

Vranken verwijst naar de hoop op een Europees herstelfonds. De leiders van de Europese Unie vergaderen eind volgende week over een herstelfonds van 750 miljard euro. Dat fonds zal vooral de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie helpen met subsidies en goedkope leningen.

Als Europa een akkoord over het herstelfonds bereikt, is het mogelijk dat we onze Europese aandelenposities voort verhogen. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco