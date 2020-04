Hoop op pandemievertraging vuurt Wall Street aan

Vrijdag dook Wall Street meer dan 1,5 procent in het rood nadat abrupt een einde kwam aan een 113 maanden durende periode van banengroei in de VS. Vandaag lijkt het tij te keren. In Europa is er een eerste vertraging in de dodentol door de coronapandemie. In New York lijkt de toestand dan weer te stabiliseren. President Trump, die eerst had gewaarschuwd voor een bijzonder moeilijke week, drukte de hoop uit dat de corona-uitbraak in enkele van de zwaarst getroffen Amerikaanse staten iets minder hevig zou worden.