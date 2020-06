Hyloris eindigt lager bij beursdebuut

Het farmabedrijf Hyloris kende maandag een beursdebuut in mineur. De eerste nieuwkomer op de Brusselse beurs in anderhalf jaar sloot zijn eerste dag 3,4 procent onder de intekenprijs af.

Hyloris-CEO Stijn Van Rompay had gewed op een openingskoers van 11 euro, 25 cent boven de intekenprijs van 10,75 euro. Zijn vader Leon Van Rompay, die eind jaren 90 Docpharma oprichtte en nu bestuurder is bij Hyloris, was iets voorzichtiger en mikte op 10,50 euro. Uiteindelijk zaten ze er beide even ver naast: Hyloris begon zijn beursbestaan met een koers van 10,75 euro, pal op de intekenprijs.

Stijn Van Rompay liet het niet aan zijn hart komen. Na het luiden van de openingsbel op Euronext Brussel had hij nog maar weinig aandacht voor de flikkerende koersen op het grote scherm. ‘De beurskoers is niet essentieel voor een goede manager. Ze wordt beïnvloed door allerhande factoren die losstaan van de gezondheid van de onderneming’, reageerde Van Rompuy. ‘Door rekening te houden met de beurskoers loop je het risico slechte beslissingen te nemen. De prioriteit is een goede business te garanderen, de rest volg vanzelf.’

Het was geen sprankelend beursdebuut. Eerst ging de koers nog even boven 11 euro, maar vervolgens dook ze in het rood. Uiteindelijk sloot het aandeel af op 10,39 euro, een verlies van 3,4 procent tegenover de intekenprijs.

Beleggers die hadden gerekend op een FLIPO (Free Lunch with IPO, red.), ofwel een makkelijke koerswinst op de openingsdag, kwamen bedrogen uit. Aan de slotkoers heeft Hyloris een beurswaarde van 244,7 miljoen euro. Ook de vorige Brusselse beursintroductie, Sequana Medical in februari 2019, was geen succes te noemen.

Familiereünie

De openingsceremonie had iets van een familiereünie. Naast vader en zoon tekenden ook Pieter Van Rompay en Nick Reunbrouck present, respectievelijk de broer en de schoonbroer van Stijn Van Rompay. Beiden zijn ook bestuurder. Samen met de CEO controleerden ze 50,4 procent van het kapitaal vóór de beursintroductie van Hyloris.

Vader Leon Van Rompay mocht exact 19 jaar geleden de IPO van zijn Docpharma vieren. Die werd een succes: in 2001 naar de beurs tegen 9 euro per aandeel, in 2005 alweer van de beurs na een overname door Matrix Laboratories (later Mylan) tegen 34 euro. Dat is een rendement van bijna 300 procent in vier jaar tijd.

Volgens Leon Van Rompay is het niet meteen de bedoeling dat Hyloris dezelfde weg opgaat. ‘Indertijd was het nodig Docpharma te integreren in een internationale groep. Over het algemeen richten we geen bedrijf op om het vervolgens te verkopen’, zegt de pater familias.

Patent

De serieondernemer Stijn Van Rompay richtte Hyloris zes jaar geleden op. Het vertrekt van geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen om nieuwe toedieningsvormen te maken of om met een mix van bestaande moleculen nieuwe, beter werkende medicijnen te ontwikkelen. Hyloris boekt nauwelijks omzet. In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 63.000 euro, leert het prospectus.