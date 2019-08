IBA duikt opnieuw in het rood

De specialist in protontherapie voor kankerbestrijding boekt een zwaar halfjaarverlies, maar de CEO belooft over het volledige jaar zwarte cijfers. 'Het tweede halfjaar wordt een van de drukste periodes die we ooit gekend hebben.'

'Ik ben niet uitgelaten, maar zeker ook niet ontevreden', zo reageert Olivier Legrain, CEO van IBA , op het halfjaarrapport van het bedrijf. Het operationeel verlies (rebit) dikte tegenover vorig jaar 16 procent aan tot 7,1 miljoen. 'Toch zitten we op schema. Dit was ingecalculeerd', klinkt het.

De ambitie om dit jaar een positieve rebit te halen, blijft overeind. Vorig jaar was dat een magere 0,8 miljoen euro. Of het dit jaar meer wordt, wil of kan Legrain niet zeggen. Netto was er een verlies van 5,3 miljoen euro - 0,18 euro per aandeel - over de eerste jaarhelft.

Druk druk druk

Legrain rekent op een sterke tweede jaarhelft, en daar heeft hij zo zijn redenen voor. 'Het wordt een van drukste periodes die we al gekend hebben', aldus Legrain.

IBA is wereldleider in de ontwikkeling en verkoop van protontherapiesystemen. Dat is dure apparatuur om kankertumoren heel gericht te bestralen. Het gaat vaak over projecten van tientallen miljoenen, die IBA slechts beetje bij beetje in de boeken mag nemen zoals bij de start van installatie en de oplevering. 'In de tweede jaarhelft zullen we de installatie starten van zes protontherapiekamers, en tien zullen er worden opgeleverd', legt Legrain uit.

Daarmee lijkt het opnieuw de goede richting uit te gaan met IBA, dat de voorbije twee jaren van zijn troon donderde. Het Waalse technologiebedrijf stuurde in die periode vier winstwaarschuwingen uit door grote vertragingen op zowat de helft van zijn projecten.

Intussen trok het met het Franse bouwbedrijf Vinci een partner aan om de bouwprojecten te begeleiden, knipte het 15 miljoen euro kosten weg, en kreeg het de problemen min of meer onder controle.

Marktaandeel zakt

Ook de protontherapiemarkt zelf lijkt nu een handje toe te steken. Die ging door een dip. Vorig jaar werden er wereldwijd amper 12 protontherapiekamers besteld. Dit jaar zijn dat er al 21 na amper zes maanden. 'We zitten in een cyclische markt', zegt Legrain. 'De groei komt nu vooral uit China, maar ook Europa en de Verenigde Staten. En wij nemen ons fair deel van de markt.'

Daardoor is de backlog, de waarde van de al getekende maar nog uit te voeren contracten (installatie, onderhoud en diensten) tot 1,1 miljard euro gestegen, een record. Maar er is een kanttekening. Wat hij precies bedoelt met een 'fair marktaandeel', vragen we. 'Wij hebben de voorbije maanden 7 van de 21 bestellingen binnengehaald', zegt Legrain. 1 op 3. Niet slecht, maar onder het historisch gemiddelde van IBA dat gecumuleerd een marktaandeel van 50 procent heeft.

'De markt groeit, maar de concurrentie ook. Wij zetten onze technologische voorsprong in de verf, maar concurrenten spelen op prijs. Dat heeft een effect. Die prijsdruk voelen we', zegt Legrain. Onder andere het Amerikaanse Varian sprong vorig jaar zeer agressief in de markt, met lage prijzen en kredietverstrekking aan de klant. 'Vorig jaat sloot Varian nul deals, maar dit jaar slagen ze er wel in.'

Kleintje wordt groter

Hoewel protontherapie het uithangbord is van IBA, is ook de andere, kleinere afdeling (Andere acceleratoren) zich stilaan in de kijker aan het spelen. Die divisie maakt deeltjesversnellers (acceleratoren) om radioactieve stoffen te maken die gebruikt worden om bijvoorbeeld tumoren op te sporen, medisch materiaal te steriliseren of containers in de haven te scannen. De verkoop van dergelijke apparatuur verdubbelde het voorbije halfjaar.

De halfjaaromzet van IBA eindigde op 103 miljoen euro, bijna 14 procent meer dan vorig jaar. Maar dat vertaalde zich door de prijsdruk en hogere kosten voor R&D dus niet in een verbetering van de winst- of verliescijfers. Het nettoverlies kwam uit op 5,3 miljoen euro, inclusief de resultaten van de divisie Dosimetrie. Die is winstgevend en staat al meer dan een jaar te koop maar nog steeds is er geen beslissing genomen.

Spinoff

IBA meldt voorts dat het zijn onderzoek naar carbontherapie in een spinoff onderbrengt. Carbontherapie is een nieuwe manier om tumoren te bestrijden die resistent zijn tegen andere bestralingsvormen.