IBM licht Wall Street voetje

De streamingdienst heeft er in het derde kwartaal 6,07 miljoen abonnees bijgekregen: 1 miljoen in de VS en 5,07 in de rest van de wereld. Dat is veel beter dan verwacht. Netflix voorspelde in juli dat er in het derde kwartaal netto 5 miljoen abonnees zouden bijkomen. Het totaal aantal is daarmee gestegen van 130 naar 137 miljoen.