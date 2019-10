ING: 'Colruyt kan zichzelf van de beurs halen'

D'Haese erkent dat er misschien wat weinig sjeu zit aan het aandeel, maar dat kan volgens de analist ook een kracht zijn. 'Colruyt is een zeer conservatief bestuurd bedrijf. Het heeft geen wilde overnameplannen, is schuldenvrij en heeft een stabiel dividendbeleid. Dat klinkt misschien saai, maar het biedt wel bescherming tegen macro-economisch slecht weer.'

In een markt waar de wet verbiedt producten met verlies te verkopen, kan een prijsvechter als Colruyt zijn marktaandeel altijd verdedigen.

Bovendien denkt de analist dat de supermarktspeler redelijk veilig is voor de concurrentie. Zelfs nu het Nederlandse Jumbo naar de Belgische markt trekt. 'In een markt waar de wet verbiedt producten met verlies te verkopen, kan een prijsvechter als Colruyt zijn marktaandeel altijd verdedigen.'

Van de beurs

Volgens D'Haese zou Colruyt zichzelf van de beurs kunnen halen. Daarvoor moet het wel een deel van zijn saaie karakter inleveren, omdat het dan de schuldgraad naar 3 keer de ebitda (brutobedrijfswinst) moet verhogen. 'Dat zou het bedrijf 2,3 miljard euro cash opleveren. Daarmee kan het zoveel aandelen van zichzelf opkopen dat het van de beurs kan verdwijnen. Dat scenario is op dit moment weinig waarschijnlijk.'

Voorts denkt de analist dat het bedrijf in de komende vier jaar een vrije kasstroom kan genereren van 1 miljard euro per jaar. De analist wijst erop dat Colruyt nu al 300 miljoen euro in kas heeft.