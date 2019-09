ING: 'D'Ieteren kan in het beste geval verdubbelen'

Autoruitengroep Belron presteerde in de eerste zes maanden merkelijk beter dan verwacht. Het management trok daarop de winstprognose voor het hele jaar gevoelig op: in plaats van met 30 procent zou de winst voor belastingen met 70 procent stijgen. De ruime winstmarge (brutobedrijfswinst op omzet) verbeterde in het eerste halfjaar met liefst 400 basispunten tot 14,8 procent dankzij een gunstige prijs- en regiomix, het herkalibreren van sensoren in de voorruit (ADAS) en kostenbesparingen. Volgens het management zou die margeklim duurzaam zijn. Vagman heeft daarom zijn ramingen voor de winst voor belastingen voor de periode 2019-2021 met respectievelijk 3 procent, 8 en 7 procent verhoogd.