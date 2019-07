ING: 'Overnamegerucht Ontex niet helemaal onwaarschijnlijk'

De analist ziet wel redenen voor P&G om de Belgische luierproducent te kopen. De multinational kan in Europa moeilijk opboksen tegen de witte merken van onder andere Ontex. Door de producent van witte merken op te kopen, heeft hij in ieder geval een deel van die markt in handen.

Vrees

Daarnaast rukt Ontex volgens Watson op in de VS. De Amerikaanse reus vreest misschien dat witte producten in Amerika net zo populair worden als in Europa. 'De witte merken hebben op de Europese markt een marktaandeel van meer dan 50 procent. In de VS is dat nog maar 20 procent', zegt de analist. Door de luiermaker over te nemen zou P&G die opmars kunnen vertragen of stopzetten.