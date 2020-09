ING keldert na Poolse witwasaffaire

Een Poolse dochter van ING is betrokken bij een witwaszaak. Analisten denken dat de zaken inmiddels zijn verbeterd. 'De nieuwe CEO heeft werk gemaakt van nieuwe compliance-regels.'

ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING , wordt genoemd in een witwaszaak. De Poolse dochter zou zijn klanten jarenlang hebben geholpen om geld uit Rusland weg te sluizen en wit te wassen. Dat zou in 2014 gebeurd zijn. Het verhaal staat vandaag in de Nederlandse media en is een onderdeel van de FinCen Files, waaraan ook De Tijd meewerkt.

Wij geloven dat deze zaken zijn aangepast. Jason Kalamboussis Analist bij KBC Securities

Het zou gaan om twee klanten van ING: Tristane Capital en Schildershoven Finance, beide zijn Nederlandse bedrijven. Tristane zou nog altijd klant zijn van de bank, terwijl Schildershoven inmiddels geen klant meer is. Er zou via deze bedrijven zo'n 675 miljoen dollar zijn verscheept naar Danske Bank in Estland dat eerder het middelpunt was van een groot witwasschandaal in 2018.