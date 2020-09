ING krijgt fanmail van Credit Suisse

Goed nieuws voor de Nederlandse bank ING , want analist Jon Peace van Credit Suisse verhoogt zijn advies van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 7,50 naar 9 euro. De analist doet dat in een analyse van Europese banken in het algemeen, hij is niet positief over de sector als geheel. 'De rentes zullen nog langer laag blijven en Europa gaat meer in de richting van Japan waar bankaandelen goedkoper zijn. We verwachten een significante stijging in de inflatie, maar zonder hogere rentes waardoor dat slecht is voor banken.'