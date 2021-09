ING over Arcadis: 'Klaar voor de toekomst'

'Het aandeel Arcadis is sinds de zomer met 25 procent gestegen dankzij goede resultaten en een toenemende belangstelling bij investeerders dankzij de sterke winstgroei', zegt ING-analist Quirijn Mulder. Daarnaast benadrukt Mulder dat de grotere belangstelling ook het gevolg is van een hoog duurzaamheidsprofiel, kortweg ESG.

Volgens de analist past Arcadis perfect in het duurzame plaatje. '80 procent van de omzet is gerelateerd aan de duurzameontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. En dat percentage zal binnen een paar jaar stijgen tot 100 procent. Arcadis is met zijn expertise op het gebied van duurzaamheid en infrastructuur in staat om volop te profiteren van die trend.'